Врач напомнил о последствиях дефицита витаминов в зимний период

Дефицит витаминов группы B чреват повышенной утомляемостью, появлением трещин на губах, выпадением волос и раздражительностью, заявил Общественной Службе Новостей врач Дмитрий Еделев. Недостаток витамина D нередко приводит к усталости, частым ОРВИ и плохому настроению, а нехватка витамина А — к сухости кожи, ухудшению зрения в сумерках и проблемам со сном.

Зимний гиповитаминоз проявляется в виде постоянной слабости, сонливости, апатии, перепадов настроения, ухудшении сна, частых и затяжных ОРВИ, плохого состояния кожи, волос и ногтей, а также кровоточивости десен. Причем в России чаще всего встречается не нехватка одного витамина, а дефицит сразу нескольких нутриентов. Наибольшие пробелы мы видим по витаминам D, A, C и группы B, а также омега-3 — жирным кислотам, — отметил Еделев.

Он добавил, что нехватка витамина С снижает иммунитет, замедляет заживление ран и повышает ломкость сосудов. Последнее приводит к кровоточивости слизистых оболочек носа и полости рта. Дефицит омега-3 — жирных кислот, в свою очередь, может вызвать когнитивные проблемы, сухость глаз, боли в суставах и набор веса, заключил специалист.

Ранее врач Татьяна Молостова заявила, что употребление красного мяса, в том числе стейков, в сочетании с квашеной капустой позволит повысить уровень железа и цинка в организме. Она отметила, что эти продукты за счет богатого состава поддержат иммунитет зимой.