Минтранс России высказался о штрафах для Turkish Airlines Минтранс не введет жестких мер против Turkish Airlines из-за проблем с багажом

Министерство транспорта РФ не планирует вводить ограничения на рейсы Turkish Airlines, несмотря на проблемы с доставкой багажа, заявил заместитель главы ведомства Владимир Потешкин журналистам. По его словам, которые передает ТАСС, Минтранс предпочитает решать вопрос в диалоге с турецкой стороной.

Потешкин пояснил, что хотя случаи недоставки багажа действительно создают неудобства для пассажиров, весь потерянный груз в конечном итоге доставляется владельцам. Он сообщил, что Минтранс уже обратился к турецким коллегам с просьбой улучшить ситуацию, особенно учитывая, что туристы часто везут больше вещей на обратном пути.

Минтранс до корня проблемы посмотрел и определил механизм исправления проблемы недоставки багажа пассажиров. Поэтому ограничивать в жестком формате мы не планируем. Мы сегодня в дружественном диалоге с целью помочь коллегам справиться с ситуацией, — сказал Потешкин.

Ранее пассажиры рейса Стамбул — Москва авиакомпании Turkish Airlines, столкнувшись с проблемой задержки багажа, получили свои вещи в поврежденном состоянии. Чемоданы пришли без колес и со сломанными ручками. Представители аэропорта Внуково выразили сожаление из-за случившегося. При этом там заявили об отсутствии вины воздушной гавани в произошедшем.

До этого стало известно, что сотни российских туристов, вернувшихся из Турции рейсами Turkish Airlines, столкнулись с проблемой отсутствия багажа. Как сообщила одна из пассажирок, при перелете из Стамбула в Казань не было доставлено ни одного чемодана.