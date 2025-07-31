Чемоданы побывавших в Турции туристов превратились в развалины Пассажиры после недели ожидания багажа из Турции получили сломанные чемоданы

Пассажиры рейса Стамбул-Москва авиакомпании Turkish Airlines, столкнувшись с проблемой задержки багажа, получили свои вещи в поврежденном состоянии, сообщили пострадавшие Telegram-каналу «Осторожно, новости». Чемоданы пришли без колес и со сломанными ручками.

Представители аэропорта Внуково выразили сожаление из-за случившегося. При этом там заявили об отсутствии вины воздушной гавани в произошедшем.

До этого стало известно, что сотни российских туристов, вернувшихся из Турции рейсами Turkish Airlines, столкнулись с проблемой отсутствия багажа. Как сообщила одна из пассажирок, при перелете из Стамбула в Казань не было доставлено ни одного чемодана. Всего пассажиры недосчитались около 800 единиц багажа. В социальных сетях разгорелись споры по этому поводу. Часть пользователей резко критиковала авиакомпанию за неорганизованность, тогда как другие оправдывали действия перевозчика, ссылаясь на необходимость соблюдения мер безопасности.

Ранее появились данные о массовых жалобах российских пассажиров на новые правила провоза багажа, введенные Turkish Airlines. По словам пострадавших, ожидание возврата своих вещей занимает от одного до пяти дней, что создает значительные неудобства для путешественников.