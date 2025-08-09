В Москву доставили задержанный багаж пассажиров рейсов Turkish Airlines

Авиакомпания Turkish Airlines доставила в аэропорт Внуково весь задержанный багаж пассажиров пяти рейсов, прибывших из Антальи 8–9 августа, сообщила пресс-служба воздушной гавани в Telegram-канале. Там отметили, что для получения вещей необходимо приехать в аэропорт с загранпаспортом, посадочным талоном и багажной биркой.

Багаж прибыл в полном объеме, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Министерство транспорта РФ не планирует вводить ограничения на рейсы Turkish Airlines, несмотря на проблемы с доставкой багажа. По словам замглавы ведомства Владимира Потешкина, Россия предпочитает решать вопрос в диалоге с турецкой стороной.

Потешкин пояснил, что, хотя случаи недоставки багажа действительно создают неудобства для пассажиров, весь потерянный груз в конечном итоге доставляется владельцам. Он сообщил, что Минтранс уже обратился к турецким коллегам с просьбой улучшить ситуацию, особенно учитывая, что туристы часто везут больше вещей на обратном пути.

До этого пассажиры рейса Стамбул — Москва авиакомпании Turkish Airlines, столкнувшись с проблемой задержки багажа, получили свои вещи в поврежденном состоянии. Чемоданы пришли без колес и со сломанными ручками.