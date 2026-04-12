Стало известно, как изменилась обстановка в Ормузе после финала переговоров

Танкеры развернулись в Ормузском проливе после финала переговоров США и Ирана

Два пустых супертанкера попытались пройти через Ормузский пролив в сторону Персидского залива, однако развернулись после завершения переговоров между США и Ираном, сообщает Bloomberg. По данным агентства, накануне к иранскому острову Ларек в Ормузском проливе подошли три танкера.

В этой точке судно греческой компании, направлявшееся в Ирак, и танкер под пакистанским флагом, следовавший в ОАЭ, изменили курс и ушли обратно. Разворот произошел одновременно с сообщением о том, что делегации США и Ирана на переговорах в Пакистане не смогли достичь договоренностей.

Третье судно продолжило движение через пролив в сторону Персидского залива, однако его конечный пункт назначения не раскрывается. По информации агентства, танкер связан с компанией Haut Brion 8 SA, которой управляет южнокорейский оператор Sinokor Maritime.

Ранее США и Иран заключили соглашение о временном прекращении огня на две недели. Условия прохода судов через Ормузский пролив остаются строгими: Тегеран пропускает не более десяти судов в день, а стоимость прохода для супертанкеров может достигать $2 млн (154,2 млн рублей).