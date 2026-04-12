Названы неочевидные признаки рака

Онколог Ахмаев: ночная потливость может быть симптомом развития опухоли

Ночная потливость, резкая потеря веса, быстрая беспричинная утомляемость и частые простуды могут быть симптомами развития опухоли, сообщил врач-онколог Расул Ахмаев. По его словам, которые приводит Lenta.ru, одним из немногих неочевидных признаков является растущая слабость и апатия.

У некоторых заболеваний есть своя четкая симптоматика, например, при лимфоме это повышенная ночная потливость: человек по ночам просыпается буквально мокрым и несколько раз за ночь меняет майку или ночную рубашку, — отметил он.

Ранее москвич, злоупотреблявший вейпами и системами нагревания табака, чуть не утратил способность говорить из-за обширного новообразования в гортани. Три года он сочетал обычные сигареты с электронными, после чего перешел на стики и потреблял до десятка штук ежесуточно. Постепенно его голос становился все более хриплым и в конце концов почти исчез, что подтолкнуло пациента к визиту в больницу.

До этого онколог Алсу Мухаметдинова заявила, что родители могут передавать детям специфические генетические мутации, увеличивающие риск онкологических заболеваний. По словам врача, зачастую наследуются рак груди, желудка, кишечника и эндометрия.

