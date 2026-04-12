В Пакистане раскрыли, в какой атмосфере проходили переговоры Ирана и США

Делегации США и Ирана во время переговоров в столице Пакистана Исламабаде испытывали «перепады настроения», сообщил Reuters пакистанский источник. По его словам, атмосфера встречи оставалась нестабильной на протяжении всего диалога.

Температура [встречи] то повышалась, то понижалась, — сказал собеседник агентства.

Ранее представитель иранского Министерства иностранных дел Эсмаил Багаи отмечал, что Иран и США достигли понимания по нескольким вопросам на переговорах в пакистанском Исламабаде. При этом, по его словам, делегации разошлись во мнениях по двум-трем важным вопросам, что не позволило прийти к заключению мирного соглашения.

Американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что переговоры не привели к достижению договоренностей. По его словам, иранская сторона отказалась принимать условия Соединенных Штатов.

Вашингтон и Тегеран заключили соглашение о временном прекращении огня на две недели. Условия прохода судов через Ормузский пролив остаются строгими: Иран пропускает не более 10 судов в день, а стоимость прохода для супертанкеров может достигать $2 млн (154,2 млн рублей).