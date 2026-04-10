Эксперт по труду рассказала о правах беременных и работающих матерей Эксперт по труду Яковлева: беременные могут перевестись на неполный рабочий день

Беременные и работающие матери могут перевестись на неполный рабочий день, рассказала «Москве 24» эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева. Она отметила, что оплата труда в этом случае может снизиться.

Например, беременные сотрудницы, а также те, кто имеют детей в возрасте до 14 лет или ребенка-инвалида до 18 лет, вправе в любой момент попросить перевести их на неполный рабочий день или неделю. При этом руководство не может им в этом отказать. Однако надо учитывать, что оплата труда в этом случае будет производиться исходя из фактически отработанного времени, — рассказала Яковлева.

Эксперт по трудовому праву подчеркнула, что для таких категорий сотрудников предусмотрена возможность взять оплачиваемый отпуск в удобное для них время, даже если они проработали в компании менее шести месяцев. Также у них есть возможность проходить обязательную диспансеризацию в рабочее время с сохранением оплаты труда.

Ранее Яковлева рассказала, что при утвержденном графике отпусков сотрудник должен будет отгулять указанные там дни. Она отметила, что график отпусков обязателен для обеих сторон — как сотрудника, так и работодателя.