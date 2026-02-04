Зимняя Олимпиада — 2026
04 февраля 2026 в 14:41

Юрист рассказала, когда работника могут отправить в принудительный отпуск

Юрист Яковлева: при утвержденном графике отпусков работнику придется отдыхать

Фото: Shutterstock/FOTODOM
При утвержденном графике отпусков сотрудник должен будет «отгулять» указанные там дни, рассказала «Вечерней Москве» юрист, эксперт по трудовому праву, член Палаты налоговых консультантов РФ Валентина Яковлева. Она отметила, что график отпусков начальник может сформировать самостоятельно.

В некоторых случаях работодатель может принудительно включить эти дни в график отпусков, и сотрудник будет обязан его отгулять. Но также есть вторая точка зрения, при которой при включении накопленных дней в отпускной график у сотрудника необходимо уточнить даты, когда ему было бы удобно их использовать, — рассказала Яковлева.

Юрист отметила, что график отпусков обязателен для обеих сторон — как сотрудника, так и работодателя. По ее словам, ежегодно такой график утверждают в середине декабря.

Ранее директор по персоналу Юлия Санина рассказала, что накопленные отпускные дни не сгорают, даже если сотрудник не использует их годами, это прямо закреплено в трудовом законодательстве. Она объяснила, что неиспользованные дни просто суммируются из года в год.

