03 февраля 2026 в 11:43

Россиянам разъяснили, сгорят ли их неиспользованные отпускные дни

Аналитик Санина: накопленные отпускные дни не сгорают по закону

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Накопленные отпускные дни не сгорают, даже если сотрудник не использует их годами, что прямо закреплено в трудовом законодательстве, заявила директор по персоналу сервиса «Работа.ру» Юлия Санина в беседе с RT. Она объяснила, что неиспользованные дни просто суммируются из года в год.

Отпускные дни накапливаются постепенно: за один отработанный месяц прибавляется 2,33 дня. Получить право на первый отдых на новом месте можно уже спустя полгода непрерывной деятельности. При этом для определенных категорий граждан предусмотрены увеличенные сроки основного отпуска, — сказала Санина.

Специалист также напомнила о возможности делить ежегодный отпуск на части по согласованию с руководством, соблюдая условие о непрерывном двухнедельном отдыхе. Несмотря на право копить дни, работодатели, по словам Саниной, заинтересованы в том, чтобы сотрудники использовали отпуск чаще, поскольку накопление неотгулянного отдыха сверх двух лет может привести к штрафам от трудовой инспекции. В случае увольнения компания обязана выплатить их денежный эквивалент, что делает стратегию накопления формально безопасной для сотрудника, добавила она.

Ранее юрист Александр Южалин рассказал, что россияне с пятидневной рабочей неделей в феврале 2026 года получат девять выходных дней. Отдых включает в себя выходные и праздник 23 Февраля, День защитника Отечества. В итоге на месяц приходится 19 рабочих дней, отметил эксперт.

