12 апреля 2026 в 11:21

Россиян предупредили об уголовной ответственности за лебедей из покрышек

Юрист Жаров: за клумбы из шин у дома могут оштрафовать до 5 тыс. рублей

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Россиянам может грозить штраф до 5 тыс. рублей и даже уголовная ответственность за использование покрышек при оформлении клумб у жилых домов, сообщил ТАСС глава экологической комиссии Ассоциации юристов России Евгений Жаров. По его словам, ответственность наступает независимо от того, используются ли шины для украшения или просто складируются.

Отработанные покрышки относятся к отходам производства и потребления IV класса опасности. Это означает, что даже простое складирование шин на придомовой территории, в том числе использование их в качестве клумб, ограждений или малых архитектурных форм (например, лебедей), признается несанкционированным размещением отходов, — пояснил эксперт.

Ранее сообщалось, что владельцы дачных участков в России могут быть оштрафованы до 300 тыс. рублей или привлечены к уголовной ответственности за выращивание запрещенных растений, содержащих наркотические вещества. К ним относятся кактусы с мескалином, розы гавайские, голубые лотосы, мимозы хостилис, трехцветная ипомея, шалфей предсказателей и эфедра.

Россия
шины
уголовная ответственность
штрафы
Новая ключевая ставка ЦБ 24 апреля: лучше брать кредит или открыть вклад
Растет во всех регионах России, цветет розовыми звездами с июня до августа: для сада и балкона
Перемирие на Пасху и бунт мобилизованных: новости СВО на вечер 10 апреля
