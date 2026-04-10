Сотрудника мэрии Мариуполя задержали за госизмену

Сотрудник городской администрации Мариуполя задержан по подозрению в государственной измене, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ. По данным ведомства, он передавал украинским спецслужбам информацию о дислокации подразделений ВС РФ.

Установлено, что подозреваемый через мессенджер Telegram установил контакт с украинскими спецслужбами и передавал им сведения о местах дислокации российских воинских частей. Возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена». Фигуранта заключили под стражу.

Ранее военный суд приговорил 34-летнего жителя Костромы к 20 годам лишения свободы за госизмену. Он пытался работать на оборонном предприятии для сбора конфиденциальной информации в пользу украинской террористической организации. Он также распространял враждебную информацию и обещал содействовать в шпионской деятельности, включая фото- и видеосъемку стратегически важных объектов.