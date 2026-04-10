10 апреля 2026 в 11:50

Сотрудника мэрии Мариуполя задержали за госизмену

Сотрудник городской администрации Мариуполя задержан по подозрению в государственной измене, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ. По данным ведомства, он передавал украинским спецслужбам информацию о дислокации подразделений ВС РФ.

Федеральной службой безопасности пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, сотрудника Мариупольской городской администрации, подозреваемого в государственной измене, — говорится в сообщении.

Установлено, что подозреваемый через мессенджер Telegram установил контакт с украинскими спецслужбами и передавал им сведения о местах дислокации российских воинских частей. Возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена». Фигуранта заключили под стражу.

Ранее военный суд приговорил 34-летнего жителя Костромы к 20 годам лишения свободы за госизмену. Он пытался работать на оборонном предприятии для сбора конфиденциальной информации в пользу украинской террористической организации. Он также распространял враждебную информацию и обещал содействовать в шпионской деятельности, включая фото- и видеосъемку стратегически важных объектов.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трагедия с пропавшими туристами на Камчатке: что известно к 10 апреля
Песков назвал Пасху святым праздником для РФ и Украины
Пользователям VK Видео рассказали, как готовят космонавтов
Петербургские инспекторы ГИБДД спасли задыхающегося малыша
Стефано Габбана покинул пост главы совета директоров Dolce & Gabbana
Уникальный случай зафиксировали в Московском зоопарке со снежным барсом
«Нептуны» над Брянском, подрыв мальчика, 150 БПЛА: ВСУ атакуют РФ 10 апреля
Раскрыты последние слова погибшего на Камчатке студента из Петербурга
Стало известно, почему в Татарстане завыли сирены
СК отказался возбуждать новое дело против Чекалиных
Бывшего вице-губернатора Кубани обвиняют в рейдерском захвате
В Кремле дали комментарии насчет действий Британии из-за подлодок России
В России отреагировали на призыв открыть киноклуб в каждой школе
Стало известно, когда состоится обмен пленными между Россией и Украиной
Душитель исчез из СИЗО: куда пропал педагог — подражатель маньяка Сливко
ДоброFON направит свыше 5 млн рублей пострадавшим жителям Дагестана
Число пострадавших при взрыве во Владикавказе увеличилось
На месте взрыва во Владикавказе идет детонация фейерверков
Названо условие, при котором США могут выйти из переговоров по Украине
Очевидцы засняли место ЧП в первые минуты после взрыва во Владикавказе
Дальше
Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту
Зеленский предал Сырского и решил развалить ВСУ — это шанс для России
