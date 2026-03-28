Москвич не пережил празднование собственного дня рождения Пассажир московского метро упал под поезд и погиб в свой день рождения

Пассажир попал под поезд утром 28 марта на станции московского метро Котельники и погиб, передает «Российская газета» со ссылкой на информированный источник. 21-летний местный житель случайно оступился на платформе и оказался под колесами прибывающего состава в собственный день рождения, который он отмечал.

Прибывшие на место врачи констатировали гибель молодого человека. В настоящий момент выясняются все детали случившегося.

Ранее в пресс-службе РЖД сообщили, что на станции Минская Киевского направления Московской железной дороги 17-летний юноша оказался зажат дверьми электрички. Пострадавший доставлен в больницу с тяжелыми повреждениями.

Кроме того, в Рурском регионе Германии пассажирский состав, направлявшийся из Ахена в Хамм, налетел на бетонные конструкции, выложенные на рельсах. Локомотивная бригада применила аварийное торможение, однако удар предотвратить не вышло. В вагонах находилось 309 человек, по предварительным данным, жертв нет, но подвижной состав серьезно пострадал.