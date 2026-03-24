24 марта 2026 в 19:27

Умер исполнитель роли Д’Артаньяна в спектакле «Легенда о мушкетерах»

В возрасте 74 лет скончался заслуженный артист России Псарев

Заслуженный артист России Виталий Псарев скончался после продолжительной болезни, сообщила aif.ru его знакомая Наталья. Покойному было 74 года. По словам собеседницы, в последние годы Псарев имел проблемы с почками. Зрители помнят артиста по роли Д’Артаньяна в фильме-спектакле «Легенда о мушкетерах».

Он скончался от тяжелой болезни. Точная причина смерти неизвестна. Но в последние годы у артиста были проблемы с почками, — сообщила она.

Псарев родился 10 сентября 1951 года в Хабаровске. С юности связал свою жизнь с музыкой: уже в 16 лет пел в ресторане, играл на рояле и руководил оркестром. Артист окончил дирижерско-хоровое отделение Ленинградской консерватории. Псарев сотрудничал с известными композиторами, среди которых Марк Фрадкин, Максим Дунаевский, Андрей Петров, Вениамин Баснер и Александра Пахмутова. За годы деятельности гастролировал более чем в двадцати странах.

Умер исполнитель роли Д'Артаньяна в спектакле «Легенда о мушкетерах»
