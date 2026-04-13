Приметы 13 апреля — Ипатий Чудотворец: почему сегодня надо зажечь огонь?

В народном календаре 13 апреля — это день Ипатия Чудотворца. Святого на Руси почитали как защитника от пожаров и покровителя женщин, мечтающих о материнстве. В этот день было принято сжигать все старое и ненужное, чтобы освободить место для нового. Также день называли «Огнищем» — в честь древнего обычая подсечно-огневого земледелия. Когда-то давно часть леса специально выжигали, а почву с золой использовали как удобрение.

Погодные приметы на Ипатия, 13 апреля

Если утром туман стелется по воде — к ясному и сухому дню; если поднимается вверх — к дождю.

Прозрачные облака в небе — будет легкий дождь без ветра.

Если на Ипатия загремел первый гром — лето будет прохладным и наступит поздно.

Облака плывут против ветра — скоро начнется затяжное ненастье.

Солнце на закате кажется больше обычного и краснеет — завтра будет сильный ветер.

Приметы о птицах, зверях и природе 13 апреля

Береза дает много сока — к дождливому лету и обильному урожаю зерновых.

Птицы долго не садятся на землю — жди резкого похолодания.

Если сорока скачет по крыше дома — в этой семье скоро будут добрые вести; если кошка точит когти о мебель — к перемене погоды.

Апрель и май будут теплыми, если увидеть сегодня в небе стаю перелетных птиц.

Приметы о погоде в начале апреля

Что можно и нужно делать 13 апреля: хлам — долой!

Верили, что если 13 апреля сжечь на огороде старые ветки и мусор, то зола от этого костра сделает землю невероятно плодородной. Выбросить следовало и старые вещи, особенно те, что связаны с болезнями или тяжелыми воспоминаниями. Это символический акт прощания с прошлым.

Женщины, которые долго не могли забеременеть или боялись трудных родов, обращались к святому именно в этот день. Считалось, что он слышит такие просьбы лучше всего.

Наши предки сегодня проводили огненную чистку дома. Нужно было зажечь свечу и обойти с ней все комнаты. Верили, что огонь 13 апреля изгоняет из углов болезни и застойную энергию зимы.

Святой поощрял все работы в саду и доме. Можно было возиться с растениями и заниматься ремонтом.

Что нельзя делать 13 апреля: не обижайте женщин

Целовать чужих детей. Существовало суеверие, что через поцелуй 13 апреля можно случайно передать ребенку свои болезни или забрать его энергию роста.

Оставлять дом неубранным. Грязь в этот день привлекает мелких бесов, которые могут портить еду.

Ссориться с женщинами. Обидеть женщину на Ипатия — значит навлечь на себя череду мелких неудач в делах и бизнесе.

Шить и вязать после захода солнца. Верили, что так можно «зашить» свои глаза и потерять прозорливость.

Давать в долг воду или хлеб. Считалось, что вместе с этими продуктами из дома уходит достаток.

