Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
14 апреля 2026 в 00:05

Приметы 14 апреля, Марья — пустые щи: день защиты дома

Приметы 14 апреля
Подписывайтесь на нас в MAX

В народном календаре 14 апреля — день Марьи — пустые щи, в честь преподобной Марии Египетской. В 2026 году этот день выпадает на Светлый вторник Пасхальной недели, что придает ему особый радостный окрас. Свое прозвище — пустые щи — день получил потому, что к середине апреля запасы квашеной капусты в погребах подходили к концу и суп варили жидким. Верили, что сегодня пробуждается не только земля, но и нечистая сила, поэтому основное внимание уделяли защите входа в жилище.

Погодные приметы на Марью, 14 апреля

  • Если лед на реках сходит быстро и шумно — год будет легким и благополучным.
  • Разлив воды на Марью — к хорошему сенокосу и обилию высокой травы на лугах.
  • Синие облака плывут по небу — скоро наступит потепление, но с частыми дождями.
  • Если ночью не видно звезд — жди скорого и сильного тепла.
  • Гроза в этот день — лето будет засушливым и жарким.

Приметы о природе, зверях и птицах 14 апреля

  • Пчелы вылетели из ульев и кружат над первоцветами — весна будет солнечной и дружной.
  • Если 14 апреля вы увидели паука над дверью — это считалось хорошим знаком, его ни в коем случае нельзя было убивать, так как он «заплетал» вход от зла.
  • Сегодня следовало накормить бездомных животных.

Какие приметы призывают защищать дом 14 апреля

Считалось, что на Марью Египетскую просыпается лихо, которое пытается пробраться в дом через входную дверь. Чтобы защитить семью от сглаза и дурных людей, верхнюю перекладину входной двери сегодня смазывали капелькой меда. А поскольку идет Пасхальная неделя, любые защитные обряды соединялись с молитвой о мире и здравии.

Что можно и нужно делать 14 апреля

  • Мыть входную дверь. Это главный ритуал дня. Верили, что чистый вход привлекает в дом достаток, а грязный — беды и болезни. В воду для мытья часто добавляли ложку святой воды.
  • Варить постные щи. Даже если вы не соблюдаете диету, символическое приготовление пустых щей (без мяса) сегодня считалось данью уважения святой Марии и обещало сытую осень.
  • Посещать родственников. В 2026 году это Светлый вторник — время для походов в гости, радости и обмена пасхальными угощениями.
  • Улыбаться и радоваться. Верили, что если провести этот день в хорошем настроении, то Марья Египетская подарит женщинам красоту и долгое очарование.

Чего нельзя делать 14 апреля

  • Врать и обманывать. Самый строгий запрет дня. Тот, кто солжет на Марью (даже в шутку), рискует навлечь на себя череду неудач, а его обман раскроется самым постыдным образом.
  • Оставлять входную дверь грязной. Считалось, что через немытый порог в дом заходит нищета.
  • Ссориться с близкими у порога. Любой конфликт в этом месте закрывал дорогу удаче в дом на несколько месяцев.
  • Убивать пауков. На Марью — пустые щи пауки считались хранителями домашнего покоя.
  • Хвастаться своими достижениями. Излишняя гордость в этот день могла привести к тому, что человек быстро потеряет все, чем гордился.
  • Женщинам нельзя стричься. Верили, что так можно отрезать свое счастье и удачное замужество.

Пасхальная неделя в 2026 году: читайте о традициях каждого дня.

приметы
народные приметы
фольклор
традиции
супы
погода
птицы
обычаи
суеверия
Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.