Приметы 14 апреля, Марья — пустые щи: день защиты дома

В народном календаре 14 апреля — день Марьи — пустые щи, в честь преподобной Марии Египетской. В 2026 году этот день выпадает на Светлый вторник Пасхальной недели, что придает ему особый радостный окрас. Свое прозвище — пустые щи — день получил потому, что к середине апреля запасы квашеной капусты в погребах подходили к концу и суп варили жидким. Верили, что сегодня пробуждается не только земля, но и нечистая сила, поэтому основное внимание уделяли защите входа в жилище.

Погодные приметы на Марью, 14 апреля

Если лед на реках сходит быстро и шумно — год будет легким и благополучным.

Разлив воды на Марью — к хорошему сенокосу и обилию высокой травы на лугах.

Синие облака плывут по небу — скоро наступит потепление, но с частыми дождями.

Если ночью не видно звезд — жди скорого и сильного тепла.

Гроза в этот день — лето будет засушливым и жарким.

Приметы о природе, зверях и птицах 14 апреля

Пчелы вылетели из ульев и кружат над первоцветами — весна будет солнечной и дружной.

Если 14 апреля вы увидели паука над дверью — это считалось хорошим знаком, его ни в коем случае нельзя было убивать, так как он «заплетал» вход от зла.

Сегодня следовало накормить бездомных животных.

Какие приметы призывают защищать дом 14 апреля

Считалось, что на Марью Египетскую просыпается лихо, которое пытается пробраться в дом через входную дверь. Чтобы защитить семью от сглаза и дурных людей, верхнюю перекладину входной двери сегодня смазывали капелькой меда. А поскольку идет Пасхальная неделя, любые защитные обряды соединялись с молитвой о мире и здравии.

Что можно и нужно делать 14 апреля

Мыть входную дверь. Это главный ритуал дня. Верили, что чистый вход привлекает в дом достаток, а грязный — беды и болезни. В воду для мытья часто добавляли ложку святой воды.

Варить постные щи. Даже если вы не соблюдаете диету, символическое приготовление пустых щей (без мяса) сегодня считалось данью уважения святой Марии и обещало сытую осень.

Посещать родственников. В 2026 году это Светлый вторник — время для походов в гости, радости и обмена пасхальными угощениями.

Улыбаться и радоваться. Верили, что если провести этот день в хорошем настроении, то Марья Египетская подарит женщинам красоту и долгое очарование.

Чего нельзя делать 14 апреля

Врать и обманывать. Самый строгий запрет дня. Тот, кто солжет на Марью (даже в шутку), рискует навлечь на себя череду неудач, а его обман раскроется самым постыдным образом.

Оставлять входную дверь грязной. Считалось, что через немытый порог в дом заходит нищета.

Ссориться с близкими у порога. Любой конфликт в этом месте закрывал дорогу удаче в дом на несколько месяцев.

Убивать пауков. На Марью — пустые щи пауки считались хранителями домашнего покоя.

Хвастаться своими достижениями. Излишняя гордость в этот день могла привести к тому, что человек быстро потеряет все, чем гордился.

Женщинам нельзя стричься. Верили, что так можно отрезать свое счастье и удачное замужество.

