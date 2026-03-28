28 марта 2026 в 09:08

У сестры Меладзе нашли гражданство недружественного государства

Валерий Меладзе Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Сестра российского певца Валерия Меладзе Лиана обзавелась бизнесом в Лондоне, после чего получила гражданство Великобритании, сообщает РИА Новости со ссылкой на британскую корпоративную отчетность. Так, в ноябре 2024 года в стране была учреждена компания Musilian Limited, которая занимается звукозаписью и производством видеоматериалов.

Отмечается, что сестре исполнителя принадлежит 75% акций компании. При этом в учредительных документах Лиана была указана в том числе как гражданка Грузии. Однако уже в сентябре 2025 года, при назначении на должность директора Musilian Limited, Меладзе официально фигурирует в документах как гражданка Великобритании.

Ранее певица Альбина Джанабаева опубликовала в социальных сетях фотографию в формате «было/стало», на котором запечатлена с Валерием Меладзе 20 лет назад. Внимание подписчиков привлек тот факт, что в то время артист еще состоял в браке со своей экс-супругой Ириной.

До этого стало известно, что доходы музыкального лейбла продюсера Константина Меладзе, функционирующего на территории России, по итогам 2025 года превысили 100 млн рублей. Сам артист уже длительное время находится за пределами страны.

