Нелепый промах на американском футболе спас жизнь мужчины Игрок в американский футбол спас жизнь фанату после промаха

Игрок команды «Джайентс» в американском футболе допустил нелепый промах и тем самым спас жизнь местному жителю Марку Тусейкеру, сообщило издание AP. Мужчина так сильно рассмеялся, что потерял сознание — его доставили в больницу.

В учреждении медики нашли у фаната футбола опухоль мозга размером с мяч для тенниса. Медики отметили, что мужчина мог бы умереть, если бы образование не нашли на ранней стадии и не удалили своевременно.

