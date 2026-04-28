28 апреля 2026 в 13:33

Нелепый промах на американском футболе спас жизнь мужчины

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Игрок команды «Джайентс» в американском футболе допустил нелепый промах и тем самым спас жизнь местному жителю Марку Тусейкеру, сообщило издание AP. Мужчина так сильно рассмеялся, что потерял сознание — его доставили в больницу.

В учреждении медики нашли у фаната футбола опухоль мозга размером с мяч для тенниса. Медики отметили, что мужчина мог бы умереть, если бы образование не нашли на ранней стадии и не удалили своевременно.

Ранее сообщалось, что жительница США Лори Кортмански, узнав в 25 лет о смертельном диагнозе, приняла решение скрывать свою болезнь от родных и друзей на протяжении долгих лет. Женщина четверть века боролась с агрессивной формой рака, но не посвящала в это близких.

Также журналист Иван Карпов сообщил, что бывшему защитнику «Шинника» Бену Загре пришлось перенести операцию по ампутации ноги. В 2025 году спортсмену диагностировали рак. Карпов рассказал, что сначала Загре удалили опухоль на ноге — тогда медики не выявили отклонений на биопсии. Футболист готовился к тренировкам и возвращению на поле, однако другие врачи засомневались в результатах и сделали повторные анализы.

