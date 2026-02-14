Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
14 февраля 2026 в 20:00

Глыба снега рухнула прямо на детей в российском регионе

В ХМАО снежная глыба завалила пятерых детей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа снежная глыба, упавшая с крыши спортивного корта, накрыла пятерых детей, заявил глава района Андрей Трубецкой. Один ребенок погиб, остальным пострадавшим потребовалась помощь.

В городском поселении Лянтор произошла страшная трагедия. В результате несчастного случая погиб ребенок. Еще один пострадал. Еще трое детей — участников происшествия — без травм и повреждений доставлены домой, — написал руководитель.

14 февраля из-за обилия снега навес городской больницы рухнул на мужчину 1955 года рождения в Котовске Тамбовской области. В результате ЧП он скончался. В рамках начатого расследования будет дана правовая оценка действиям или бездействию лиц, ответственных за очистку крыши от наледи и снега.

Ранее в Москве во время лекции в РЭУ имени Плеханова обрушилась часть потолка из-за резкого потепления. Студенты продолжили занятия, несмотря на капающую с потолка воду и лужи на полу, пострадавших нет.

Также в Торопце произошло частичное обрушение кровли двухэтажного жилого дома из-за накопившегося на крыше снега. На место выехали следователи, а прокуратура Торопецкого района начала проверку. Уголовное дело о невыполнении ремонтных работ в этом доме до этого уже было возбуждено.

происшествия
ХМАО
дети
смерти
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ревва рассказал о семейных традициях празднования Дня святого Валентина
Турецкий наркоман набросился на полицейских с ножом
«Будь ты проклят!»: Ревва рассказал курьезную историю про свою фанатку
Джиган рассказал, поздравил ли он Самойлову с 14 февраля
Раскрыто, почему оплата картой стала невыгодна в России
Мюнхен-2026: оскорбления, как Орбан поставил Зеленского на место
«Могу иногда»: Джиган раскрыл, что периодически делает при своих детях
Кети Топурия рассказала об отношении к ЗОЖ
У россиян отберут недвижимость в Финляндии? «Схема Долиной», что известно
Глыба снега рухнула прямо на детей в российском регионе
Судный день в Одессе, битва сверхдержав, прокат Гуменника на ОИ: что дальше
На Украине завели дело против комика Сабурова
Смерть на Кипре: что известно о гибели россиян в Европе, подозрения
Врачи перечислили сигналы остановки сердца у молодых
Посол раскрыл число проживающих на Бали россиян
Красный дракон «накроет» Москву: фото с празднования китайского Нового года
«Уроки прошлого»: в Испании «встали на колени» перед ядерными державами
Стармер заявил о желании вернуть Британию в «объятия» Евросоюза
Олимпийская чемпионка не выдержала и разрыдалась на Играх
Режиссер «Слова пацана» намекнул на продолжение сериала
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны

Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России
Спорт

Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.