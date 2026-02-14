Глыба снега рухнула прямо на детей в российском регионе В ХМАО снежная глыба завалила пятерых детей

В Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа снежная глыба, упавшая с крыши спортивного корта, накрыла пятерых детей, заявил глава района Андрей Трубецкой. Один ребенок погиб, остальным пострадавшим потребовалась помощь.

В городском поселении Лянтор произошла страшная трагедия. В результате несчастного случая погиб ребенок. Еще один пострадал. Еще трое детей — участников происшествия — без травм и повреждений доставлены домой, — написал руководитель.

14 февраля из-за обилия снега навес городской больницы рухнул на мужчину 1955 года рождения в Котовске Тамбовской области. В результате ЧП он скончался. В рамках начатого расследования будет дана правовая оценка действиям или бездействию лиц, ответственных за очистку крыши от наледи и снега.

Ранее в Москве во время лекции в РЭУ имени Плеханова обрушилась часть потолка из-за резкого потепления. Студенты продолжили занятия, несмотря на капающую с потолка воду и лужи на полу, пострадавших нет.

Также в Торопце произошло частичное обрушение кровли двухэтажного жилого дома из-за накопившегося на крыше снега. На место выехали следователи, а прокуратура Торопецкого района начала проверку. Уголовное дело о невыполнении ремонтных работ в этом доме до этого уже было возбуждено.