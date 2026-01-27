Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
27 января 2026 в 19:07

Селфи с хищником обернулось кошмаром для туристки

Дикий барс в Китае напал на женщину за попытку сделать селфи

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Китае дикий снежный барс напал на туристку, пишет Daily Mail. Женщина решила приблизиться к хищнику, чтобы сделать селфи. В результате она получила серьезные травмы.

Туристка каталась на лыжах. На обратном пути в отель она заметила снежного барса, который лежал в снегу. Несмотря на официальные предупреждения властей о возможном появлении хищника в данной местности, она подошла к животному на расстояние примерно трех метров. Внезапно барс атаковал женщину. Он прижал ее к земле, где был глубокий снег. На помощь пострадавшей бросились другие люди. Лицо туристки было в крови.

Более тяжелых последствий удалось избежать благодаря тому, что на женщине был защитный лыжный шлем. Нападение прекратилось после того, как один из инструкторов стал размахивать лыжными палками, отпугивая животное. Пострадавшую доставили в ближайшую больницу. По последним данным, ее состояние оценивается как стабильное, угрозы для жизни нет.

Ранее директор Сайлюгемского национального парка Денис Маликов заявил, что в Республике Алтай за пятилетний период количество нападений снежных барсов на домашний скот возросло в 10 раз. Он также отметил, что основная природная пища для ирбиса в этих местах — горный баран аргали.

