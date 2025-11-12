Кличко назвал огромную проблему Украины

Из-за массового отъезда молодых людей за границу Украина испытывает значительные сложности в пополнении рядов вооруженных сил, заявил мэр Киева Виталий Кличко. По его словам, постоянные атаки российских войск и затяжные боевые действия существенно подорвали способность Украины восполнять ряды своих войск, передает Politico.

Кличко также подчеркнул, что миллионы украинцев покинули страну, и будущее государства будет зависеть от способности остановить отток населения. По его словам, возвращение хотя бы половины молодежи стало бы важным прогрессом, но для этого нужны мир, рабочие места и благоприятные условия для жизни.

Ранее Кличко предложил снизить мобилизационный возраст на Украине с 25 до 22 лет. Инициатива отражает растущую обеспокоенность в стране из-за массового отъезда молодых мужчин.

До этого сообщалось, что в украинском городе Вилково наблюдается острый демографический кризис. Большинство мужчин покинули город, оставив женщин в роли основных участников всех аспектов жизни. С февраля 2022 года около 6,7 млн человек покинули страну.