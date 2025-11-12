Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 ноября 2025 в 10:12

Кличко призвал снизить мобилизационный возраст

Кличко предложил снизить мобилизационный возраст на Украине с 25 до 22 лет

Виталий Кличко Виталий Кличко Фото: Boris Roessler/dpa/Global Look Press

Мэр Киева Виталий Кличко выступил с предложением снизить мобилизационный возраст на Украине с 25 до 22 лет, передает Politico. Это связано с нехваткой солдат. По информации издания, предложение отражает растущую обеспокоенность в Украине из-за массового отъезда молодых мужчин.

Сейчас на Украине вы можете стать мобилизованным только с 25 лет. Можно было бы снизить этот возраст на год или два — до 23–22 лет, — прокомментировал Кличко.

Ранее сообщалось, что в украинском городе Вилково, известном как «украинская Венеция», наблюдается демографический кризис. Почти все мужчины покинули город. Женщины теперь управляют всеми аспектами жизни. Это связано с мобилизацией и оттоком населения, что является частью общей тенденции по всей Украине: с февраля 2022 года страну покинули около 6,7 млн человек.

До этого представитель киевского областного военкомата Олег Байдалюк сообщил, что на Украине мобилизуют граждан без постоянного места жительства, если они признаны годными к военной службе по результатам военно-врачебной комиссии. Уточняется, что отсутствие регистрации не освобождает от обязанности служить.

Виталий Кличко
мобилизация
возраст
снижение
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Балерина перечислила лучшие упражнения для поддержания правильной осанки
«Поцелуй Еревана»: Армению уличили в планах «отвязаться» от России
Бельгию предупредили о последствиях в случае конфискации российских активов
Производитель лекарств от ВИЧ из КНДР решил выйти на российский рынок
Находящийся под следствием экс-глава ГАИ рискует остаться без имущества
Уличный конфликт между двумя компаниями закончился поножовщиной
Разведчики узнали о хитрой схеме Армении с украинским зерном
Токио ответило на запрет на въезд в Россию для 30 японцев
В Казахстане защитят детей от ЛГБТ-ценностей
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 12 ноября: где сбои в России
Жителям российского города ограничили водоснабжение
Путин отправится в Индию с рабочим визитом
Россиян предупредили о способах фишинга в мессенджерах
Простой способ приготовить сочное куриное филе с прованскими травами
В Орловской области раскрыли последствия ночного налета дронов ВСУ
В США раскрыли предполагаемую стратегию России по Украине
В Госдуме раскрыли, как вернуть часть средств за платные медицинские услуги
Офис британского премьера пытается установить контакт с Россией
Криминалист оценил шансы раскрыть преступление с бомбой в Красногорске
В Москве утвердили список растений для вырубки
Дальше
Самое популярное
Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту
Семья и жизнь

Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее
Семья и жизнь

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой
Семья и жизнь

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.