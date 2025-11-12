Кличко призвал снизить мобилизационный возраст Кличко предложил снизить мобилизационный возраст на Украине с 25 до 22 лет

Мэр Киева Виталий Кличко выступил с предложением снизить мобилизационный возраст на Украине с 25 до 22 лет, передает Politico. Это связано с нехваткой солдат. По информации издания, предложение отражает растущую обеспокоенность в Украине из-за массового отъезда молодых мужчин.

Сейчас на Украине вы можете стать мобилизованным только с 25 лет. Можно было бы снизить этот возраст на год или два — до 23–22 лет, — прокомментировал Кличко.

Ранее сообщалось, что в украинском городе Вилково, известном как «украинская Венеция», наблюдается демографический кризис. Почти все мужчины покинули город. Женщины теперь управляют всеми аспектами жизни. Это связано с мобилизацией и оттоком населения, что является частью общей тенденции по всей Украине: с февраля 2022 года страну покинули около 6,7 млн человек.

До этого представитель киевского областного военкомата Олег Байдалюк сообщил, что на Украине мобилизуют граждан без постоянного места жительства, если они признаны годными к военной службе по результатам военно-врачебной комиссии. Уточняется, что отсутствие регистрации не освобождает от обязанности служить.