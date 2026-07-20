Урожай не раздаю, просто беру бумагу — так яблоки лежат месяцами и не гниют

Урожай не раздаю, просто беру бумагу — так яблоки лежат месяцами и не гниют

Каждому садоводу знакома ситуация, когда собранный урожай яблок начинает портиться уже через пару недель: на плодах появляются бурые пятна, гниль, они становятся мягкими и непригодными в пищу, и, если вовремя не перебрать урожай, проблема распространяется на все соседние яблоки, сводя на нет все ваши труды.

Но есть простой способ, который продлит свежесть яблок до самой весны, — завернуть каждый плод в обычную бумагу, газету или пергамент. Этот нехитрый прием работает по нескольким принципам: бумажный кокон изолирует яблоко от соседей, предотвращая контактное заражение гнилью и плесенью, а также регулирует влажность вокруг плода, впитывая лишний конденсат и отдавая влагу, если воздух слишком сухой.

Кроме того, бумага замедляет процесс дыхания яблок, снижая их обмен веществ и замедляя старение, что особенно важно для зимних сортов, предназначенных для длительного хранения. Чтобы метод сработал, выбирайте для заворачивания только абсолютно здоровые, неповрежденные плоды и храните в прохладном, темном месте при температуре 0…+4 °C.

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