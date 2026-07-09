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09 июля 2026 в 20:31

Спасаем томаты от вершинной гнили стаканом молока: копеечный метод — плоды станут плотными и чистыми

Фото: D-NEWS.ru
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Вершинная гниль томатов — это не приговор, а сигнал о том, что растениям катастрофически не хватает кальция. И вместо того, чтобы бежать в магазин за дорогой химией, можно заглянуть на кухню: обычное молоко в сочетании с копеечными компонентами творит чудеса.

Молоко — отличный проводник питательных веществ: оно создает на листьях тонкую пленку, которая удерживает раствор, не давая ему стекать, и одновременно снабжает растения кальцием, калием и фосфором в легкоусвояемой форме.

Самый простой и эффективный рецепт экстренной помощи — смешайте в ведре воды 1 стакан молока (любой жирности) и 5–7 капель йода, хорошо перемешайте и опрыскивайте кусты. Йод здесь выступает мощным антисептиком, защищая посадки от грибка. Есть и другой вариант народного средства: добавьте на ведро воды четверть чайной ложки марганцовки и стакан молока — такой состав одновременно обеззараживает и насыщает томаты кальцием.

Регулярные молочные подкормки раз в 10–14 дней, начиная с цветения первой кисти, помогут укрепить клеточные стенки плодов, сделают их плотными и защитят от гнили.

Ранее был назван лайфхак с солью для защиты капусты от слизней.

Проверено редакцией
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