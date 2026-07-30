Завтрак из серии «все смешал, и готово»: клафути с ягодами, пеките с чем хотите — смородиной, малиной, вишней

Завтрак из серии «все смешал, и готово»: клафути с ягодами, пеките с чем хотите — смородиной, малиной, вишней

Клафути с ягодами — это нежный французский десерт, который готовится из жидкого теста на основе яиц, молока и муки. Он выпекается до румяной корочки, получается воздушным, с ягодным сюрпризом внутри.

Ингредиенты: 3 яйца, 100 г сахара, 400 мл молока, 100 г муки, щепотка соли, ванилин, 300 г любых ягод (смородина, малина, черника) или нарезанных персиков. Яйца взбейте с сахаром до пены, добавьте молоко, муку, соль и ванилин, перемешайте до однородности. Ягоды выложите на дно смазанной формы, присыпьте сахаром, залейте тестом и запекайте 35–40 минут при 180 градусах до застывания и золотистого верха.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже успела испечь клафути с ягодами. Удивила нежная текстура пирога и простота приготовления — не больше 8 минут потребовалось на то, чтобы сделать тесто. Совет: дайте готовому клафути постоять 10 минут перед подачей, чтобы он стабилизировался.

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