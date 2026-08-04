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04 августа 2026 в 20:00

Сырники надоели — смешиваю творог, яйца, сыр и кладу в сковородку: через 15 минут достаю хачапури

Фото: D-NEWS.ru
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Беру творог и вместо сырников на завтрак готовлю ленивый хачапури. Это не только вкуснее обычных творожных оладушков, но и проще, ведь не нужно стоять над плитой — просто вылил тесто в сковородку и закрыл крышкой.

Ингредиенты: 250 г творога, 2 яйца, 100 г тертого сыра (сулугуни или моцарелла), 3 ст. л. муки, щепотка соли, 1 ст. л. растительного масла, и еще 50 г сыра для прослойки. Смешайте творог, яйца, 100 г сыра, муку, соль и масло до однородности. Вылейте половину теста на разогретую смазанную маслом сковороду, посыпьте оставшимся сыром, вылейте сверху вторую половину теста. Накройте крышкой и жарьте на среднем огне 5–7 минут, затем аккуратно переверните и жарьте еще 5 минут без крышки.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова неоднократно готовила хачапури на сковороде и дала совет: не переворачивайте его раньше времени — верх должен схватиться. Так он идеально пропечется.

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Проверено редакцией
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