Сырники надоели — смешиваю творог, яйца, сыр и кладу в сковородку: через 15 минут достаю хачапури

Беру творог и вместо сырников на завтрак готовлю ленивый хачапури. Это не только вкуснее обычных творожных оладушков, но и проще, ведь не нужно стоять над плитой — просто вылил тесто в сковородку и закрыл крышкой.

Ингредиенты: 250 г творога, 2 яйца, 100 г тертого сыра (сулугуни или моцарелла), 3 ст. л. муки, щепотка соли, 1 ст. л. растительного масла, и еще 50 г сыра для прослойки. Смешайте творог, яйца, 100 г сыра, муку, соль и масло до однородности. Вылейте половину теста на разогретую смазанную маслом сковороду, посыпьте оставшимся сыром, вылейте сверху вторую половину теста. Накройте крышкой и жарьте на среднем огне 5–7 минут, затем аккуратно переверните и жарьте еще 5 минут без крышки.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова неоднократно готовила хачапури на сковороде и дала совет: не переворачивайте его раньше времени — верх должен схватиться. Так он идеально пропечется.

Ранее стало известно, как приготовить шарлотку «Шелковая» — даже миксер не понадобится.