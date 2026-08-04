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04 августа 2026 в 15:17

Этот творожный мусс с лимонной цедрой свежее любого десерта: никакой выпечки, только миксер

Фото: D-NEWS.ru
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Этот рецепт — палочка-выручалочка, когда хочется чего-то вкусного и полезного без возни у плиты. Творожный мусс с лимонной цедрой получается воздушным, словно облако, с освежающей кислинкой и приятной сладостью. Подаю его с печеньем, свежими ягодами или просто так, зачерпывая ложкой.

Ингредиенты

Творог — 180 г, сметана — 50 г, сахар — 50 г, лимон — 10 г, ванилин или ванильный сахар — по желанию.

Как готовлю

Сначала тщательно промываю лимон, обдаю кипятком и насухо вытираю. Снимаю цедру на мелкой терке, стараясь не задевать белую часть. Из половинки выжимаю весь сок. В чашу блендера отправляю творог, сметану, сахар и ванилин, взбиваю до абсолютно гладкого, шелковистого состояния. Добавляю лимонный сок и цедру, еще раз коротко пробиваю — и воздушный мусс готов. Раскладываю по креманкам и сразу подаю к столу.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить этот десерт. Меня поразило, каким шелковистым выходит крем — ни крупинки творога, сплошная гладкость. Лимонная цедра дает не просто аромат, а легкую пикантную горчинку, которая отлично балансирует сладость. Советую подавать в прозрачных креманках, посыпав сверху буквально щепоткой цедры.

Проверено редакцией
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