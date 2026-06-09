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09 июня 2026 в 19:13

Ягоды будут крупными и сладкими — простая подкормка оживляет кусты жимолости

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Жимолость первой открывает ягодный сезон, но без подкормки хорошего урожая можно не дождаться. Во время цветения и появления завязей куст особенно нуждается в питательных веществах. Опытные дачники в этот период используют простое натуральное средство.

Для подкормки готовят настой из одуванчиков. Подойдут листья, цветы и корни. Растения складывают в емкость, полностью заливают водой и оставляют на ночь в теплом месте. Затем настой процеживают и разводят водой в пропорции 1:10.

Полученным раствором поливают жимолость под корень. Одуванчик богат калием, кальцием и магнием, которые помогают кусту формировать завязи и накапливать сахар в ягодах. Главное — не перебарщивать с подкормкой, даже если она натуральная.

Автор Марина Макарова уже опробовала этот лайфхак и заметила, что ягоды стали заметно слаще и крупнее. А еще она советует после полива слегка рыхлить землю под кустом — так полезные вещества быстрее доходят до корней.

Ранее сообщалось, что бывает обидно: сеешь редис с надеждой на сочный хруст, а получаешь водянистые и кислые «пустышки». Иногда корнеплоды и вовсе гниют изнутри.

Проверено редакцией
Общество
советы
жимолость
ягоды
Марина Макарова
М. Макарова
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