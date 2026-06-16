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16 июня 2026 в 19:16

Сослуживец подстрелил солдата-срочника на учениях в Молдавии

Минобороны Молдавии: еще один солдат был ранен во время занятий в учебном центре

Скорая помощь Скорая помощь Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Второй солдат срочной службы молдавской армии получил ранение во время занятий в учебном центре мотопехотной бригады «Молдова», сообщил пресс-центр министерства обороны страны в Facebook (деятельность в РФ запрещена). Отмечается, что другой военнослужащий случайно выстрелил в него из табельного пистолета Glock 19. Расследование инцидента уже начали.

Пострадавшему оказали первую медицинскую помощь на месте, после чего его срочно доставили в больницу. Сейчас он находится под наблюдением врачей, — сообщили в пресс-центре.

В мае оппозиционные депутаты парламента уже поднимали вопрос о необходимости отставки министра обороны Анатолия Носатого. Это было связано с инцидентом в воинской части в Кагуле, где солдат случайно застрелил несовершеннолетнего посетителя и ранил своего сослуживца.

Ранее сообщалось, что в Армении пройдут ежегодные военные учения Eagle Partner. В этом году к ним присоединятся три страны Североатлантического альянса — Греция, США и Франция. Отмечается, что целью учений является обмен опытом в управлении и тактической связи, а также укрепление боеготовности миротворческого подразделения ВС Армении.

До этого ВС Польши и военные из Литвы и Франции начали тактические учения «Отважный кабан — 26». Маневры проходят на полигоне Ожиш в 70 км от границы с Калининградской областью.

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