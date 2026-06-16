Футболисту Промесу не удалось добиться экспертизы после «мешка на голове» Защите Квинси Промеса не удалось добиться психиатрической экспертизы футболиста

Апелляционный суд Амстердама отклонил ходатайство адвокатов бывшего футболиста московского «Спартака» Квинси Промеса о проведении судебно-психиатрической экспертизы, сообщила ТАСС пресс-секретарь инстанции Мелисса Зейлстра. Защита настаивала, что у спортсмена наблюдаются «серьезные личностные нарушения», поскольку он многое пережил, а в ОАЭ его якобы допрашивали «с мешком на голове».

Суд принял к сведению предложение защиты назначить подготовку психолого-психиатрического заключения в отношении обвиняемого, однако не будет назначать такую экспертизу, — рассказали агентству.

В Нидерландах в отношении Квинси Промеса рассматриваются два уголовных дела — о контрабанде наркотиков и нападении на двоюродного брата. По первому эпизоду Окружной суд Амстердама приговорил футболиста к шести годам лишения свободы, по второму — к полутора годам заключения.

С марта 2024 года Промес находился под стражей в Дубае, ожидая решения по вопросу экстрадиции в Нидерланды. Футболиста задержали 29 февраля 2024 года при прохождении пограничного контроля перед вылетом из ОАЭ в Россию. В конце июня 2025 года Промеса экстрадировали в Нидерланды по запросу местной прокуратуры.

Ранее сообщалось, что Промес, обвиняемый в нападении на брата и контрабанде наркотиков, частично признал вину. Он рассказал, что ударил своего двоюродного брата «перочинным ножом один раз» в ходе семейной вечеринки в пригороде Амстердама в 2020 году.