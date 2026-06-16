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16 июня 2026 в 19:27

Футболисту Промесу не удалось добиться экспертизы после «мешка на голове»

Защите Квинси Промеса не удалось добиться психиатрической экспертизы футболиста

Квинси Промес Квинси Промес Фото: Stupnikov Alexander/spartak.com/Global Look Press
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Апелляционный суд Амстердама отклонил ходатайство адвокатов бывшего футболиста московского «Спартака» Квинси Промеса о проведении судебно-психиатрической экспертизы, сообщила ТАСС пресс-секретарь инстанции Мелисса Зейлстра. Защита настаивала, что у спортсмена наблюдаются «серьезные личностные нарушения», поскольку он многое пережил, а в ОАЭ его якобы допрашивали «с мешком на голове».

Суд принял к сведению предложение защиты назначить подготовку психолого-психиатрического заключения в отношении обвиняемого, однако не будет назначать такую экспертизу, — рассказали агентству.

В Нидерландах в отношении Квинси Промеса рассматриваются два уголовных дела — о контрабанде наркотиков и нападении на двоюродного брата. По первому эпизоду Окружной суд Амстердама приговорил футболиста к шести годам лишения свободы, по второму — к полутора годам заключения.

С марта 2024 года Промес находился под стражей в Дубае, ожидая решения по вопросу экстрадиции в Нидерланды. Футболиста задержали 29 февраля 2024 года при прохождении пограничного контроля перед вылетом из ОАЭ в Россию. В конце июня 2025 года Промеса экстрадировали в Нидерланды по запросу местной прокуратуры.

Ранее сообщалось, что Промес, обвиняемый в нападении на брата и контрабанде наркотиков, частично признал вину. Он рассказал, что ударил своего двоюродного брата «перочинным ножом один раз» в ходе семейной вечеринки в пригороде Амстердама в 2020 году.

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Футболисту Промесу не удалось добиться экспертизы после «мешка на голове»
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