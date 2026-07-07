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07 июля 2026 в 07:00

Врач рассказала, как не навредить здоровью при проветривании

Врач Малиновская: при проветривании квартиры следует очищать воздух фильтром

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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При проветривании квартиры следует использовать фильтр для очистки воздуха, чтобы предотвратить попадание вредных частиц с улицы, заявила NEWS.ru руководитель медицинского департамента сети лабораторий KDL | Медскан Ольга Малиновская. Она также порекомендовала поддерживать влажность в помещении на уровне 60%.

Возможность уехать из душного города на природу есть не у всех. Тем, кто остается в мегаполисе, важно быть внимательными к своему здоровью и уделять внимание адаптации. На улице лучше бывать ранним утром и вечером, когда воздух максимально чист, а удушающая жара еще не началась. Проветривание в мегаполисах может усугубить ситуацию, так как загрязненный кислород при открытых окнах попадет в помещение. Лучше использовать фильтр, улавливающий вредные частицы, а с помощью увлажнителя поддерживать оптимальную влажность около 60%, — посоветовала Малиновская.

Она отметила, что для выявления причин кислородного голодания нужно сдать общий анализ крови, позволяющий определить наличие анемии. Также, по словам врача, рекомендуется проверить уровень ферритина, чтобы оценить запасы железа в организме. При длительной слабости, головокружении и одышке специалист посоветовала пройти обследование на С-реактивный белок.

Ранее директор филиалов сети лабораторий «KDL | Медскан» в Ставрополе Оксана Чисникова заявила, что летняя жара мешает нормальному сну и вызывает сонливость днем. По ее словам, люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями особенно уязвимы к жаре.

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