В Туве разыскивают третью пропавшую за неделю девочку МВД объявило в розыск пропавшую в Туве 15-летнюю девочку

В Туве разыскивают 15-летнюю девочку, которая ушла из дома в Кызыле 4 июля и до настоящего времени не вернулась, сообщила пресс-служба МВД по Республике Тыва в мессенджере МАКС. Местонахождение несовершеннолетней остается неизвестным.

Сотрудниками Управления МВД России по г. Кызылу разыскивается без вести пропавшая несовершеннолетняя <...>, 2011 года рождения, которая 4 июля т. г. вышла из дома по ул. Беспалова, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно. Была одета: в белые шорты. Приметы: рост 155 см, нормального телосложения, — говорится в сообщении.

Ранее в регионе пропали две девочки 12 и 13 лет. Они ушли 1 июля в направлении реки Енисей и с тех пор не выходили на связь. К поискам привлечены более 1000 человек, возбуждено уголовное дело, а зона поисковых мероприятий расширена на сотни километров.

Также глава республики Владислав Ховалыг заявил, что к поискам двух пропавших девочек планируют привлечь ветеранов специальной военной операции. Для координации работ в регионе создадут специальный республиканский штаб.