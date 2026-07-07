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07 июля 2026 в 07:19

В Туве разыскивают третью пропавшую за неделю девочку

МВД объявило в розыск пропавшую в Туве 15-летнюю девочку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В Туве разыскивают 15-летнюю девочку, которая ушла из дома в Кызыле 4 июля и до настоящего времени не вернулась, сообщила пресс-служба МВД по Республике Тыва в мессенджере МАКС. Местонахождение несовершеннолетней остается неизвестным.

Сотрудниками Управления МВД России по г. Кызылу разыскивается без вести пропавшая несовершеннолетняя <...>, 2011 года рождения, которая 4 июля т. г. вышла из дома по ул. Беспалова, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно. Была одета: в белые шорты. Приметы: рост 155 см, нормального телосложения, — говорится в сообщении.

Ранее в регионе пропали две девочки 12 и 13 лет. Они ушли 1 июля в направлении реки Енисей и с тех пор не выходили на связь. К поискам привлечены более 1000 человек, возбуждено уголовное дело, а зона поисковых мероприятий расширена на сотни километров.

Также глава республики Владислав Ховалыг заявил, что к поискам двух пропавших девочек планируют привлечь ветеранов специальной военной операции. Для координации работ в регионе создадут специальный республиканский штаб.

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