Банка тунца и три яйца — за полчаса собираю пирог «Ленивая хозяйка»: вкуснее пиццы, бюджетно и ярко

Банка тунца и три яйца — за полчаса собираю пирог «Ленивая хозяйка»: вкуснее пиццы, бюджетно и ярко

Смешиваю консервы с яйцами и зеленым луком, заливаю кефирно-мучным тестом и через 30 минут достаю из духовки улетный заливной пирог. Никакой возни с раскаткой, никаких дрожжей — просто смешал и залил. Получается обалденная вкуснятина: нежное, чуть влажное тесто, а внутри — сочная начинка из тунца, вареных яиц и свежего лука.

Быстро, дешево и очень вкусно — эконом-рецепт, который выручает всегда. Для приготовления вам понадобится: 1 банка консервированного тунца (в собственном соку), 3 вареных яйца, пучок зеленого лука, 200 мл кефира, 150 г муки, 1 яйцо для теста, 1 ч. ложка разрыхлителя, 2 ст. ложки растительного масла, соль, перец по вкусу. Для начинки: тунец разомните вилкой, яйца и лук мелко нарежьте, смешайте. Для теста: взбейте кефир с яйцом, маслом, солью и перцем, добавьте муку с разрыхлителем. В форму вылейте половину теста, выложите начинку, залейте оставшимся тестом. Выпекайте при 180°C 30–35 минут. Подавайте теплым или холодным — одинаково вкусно.

Личный опыт:

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала этот заливной пирог с тунцом. Даже те, кто не любит консервы, просили добавки. Кстати, вместо тунца можно взять сайру или сардины — вкус будет другим, но не менее интересным. Находка, а не рецепт!

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