Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 июня 2026 в 15:30

Банка тунца и три яйца — за полчаса собираю пирог «Ленивая хозяйка»: вкуснее пиццы, бюджетно и ярко

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Смешиваю консервы с яйцами и зеленым луком, заливаю кефирно-мучным тестом и через 30 минут достаю из духовки улетный заливной пирог. Никакой возни с раскаткой, никаких дрожжей — просто смешал и залил. Получается обалденная вкуснятина: нежное, чуть влажное тесто, а внутри — сочная начинка из тунца, вареных яиц и свежего лука.

Быстро, дешево и очень вкусно — эконом-рецепт, который выручает всегда. Для приготовления вам понадобится: 1 банка консервированного тунца (в собственном соку), 3 вареных яйца, пучок зеленого лука, 200 мл кефира, 150 г муки, 1 яйцо для теста, 1 ч. ложка разрыхлителя, 2 ст. ложки растительного масла, соль, перец по вкусу. Для начинки: тунец разомните вилкой, яйца и лук мелко нарежьте, смешайте. Для теста: взбейте кефир с яйцом, маслом, солью и перцем, добавьте муку с разрыхлителем. В форму вылейте половину теста, выложите начинку, залейте оставшимся тестом. Выпекайте при 180°C 30–35 минут. Подавайте теплым или холодным — одинаково вкусно.

Личный опыт:

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала этот заливной пирог с тунцом. Даже те, кто не любит консервы, просили добавки. Кстати, вместо тунца можно взять сайру или сардины — вкус будет другим, но не менее интересным. Находка, а не рецепт!

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Проверено редакцией
Читайте также
Кабачки: польза для фигуры и здоровья! 3 лучших рецепта — от оладий до икры
Семья и жизнь
Кабачки: польза для фигуры и здоровья! 3 лучших рецепта — от оладий до икры
Сохраняем витамины: 3 рецепта клубничного варенья без варки и усилий
Семья и жизнь
Сохраняем витамины: 3 рецепта клубничного варенья без варки и усилий
Забудьте про стерильные супы — этот рецепт ухи с фрикадельками и тунцом заставит вас облизывать ложку
Общество
Забудьте про стерильные супы — этот рецепт ухи с фрикадельками и тунцом заставит вас облизывать ложку
Смешала тунец из банки с яйцом — на ужин подаю рыбные рафаэлки: нежнее котлет, сочнее фрикаделек
Общество
Смешала тунец из банки с яйцом — на ужин подаю рыбные рафаэлки: нежнее котлет, сочнее фрикаделек
Добавила клубнику и веточку мяты — к ужину подаю квас с пузырьками: пенится, искрится, пахнет летом
Общество
Добавила клубнику и веточку мяты — к ужину подаю квас с пузырьками: пенится, искрится, пахнет летом
рецепты
тунец
кулинария
ужины
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыто, почему Севастополь будет пускать автобусы во время тревог
Кровавый бунт в ВСУ, охота на «робокурьеров»: новости СВО на вечер 16 июня
Гериатр объяснила, какие факторы влияют на долголетие
Политолог ответил, почему присоединение Украины грозит Евросоюзу расколом
«Есть потенциал»: девелопер объяснил, на какое жилье будут снижаться цены
ВСУ атаковали мусоровоз и водовоз в российском регионе
Осужденный за изнасилование Шурыгиной предложил защитить ее в суде
В ЛНР рассказали, какой урон нанесла новая атака дронов ВСУ
Дом — источник энергии: как интерьерные решения помогают восстанавливаться
Стилист перечислила самые модные цвета 2026 года
«Ядерный страх»: найдено пророчество Жириновского о вечной войне в Израиле
Стала известна судьба пропавших в Карелии малолетних девочек
«Он был закрытым лидером»: учительница Путина о школьных годах президента
Запинал и изнасиловал: 12-летний мальчик убил подругу, новые подробности
Девелопер объяснил, почему невозможно снижение цен на новые квартиры
Психолог раскрыл неожиданный фактор, мешающий летнему отдыху
Трампа удивили новости о попытке нападения на Белый дом
Волочкова рассказала об отношениях с дочерью
Раскрыт урон панораме «Оборона Севастополя» из-за атаки ВСУ
В ГД раскрыли истинную причину отказа Зеленского от переговоров в Москве
Дальше
Самое популярное
В окрестностях Ялты обнаружили останки мужчины, пропавшего пять лет назад
Общество

В окрестностях Ялты обнаружили останки мужчины, пропавшего пять лет назад

Огурцы, соль и горчица — через полчаса «царские» зеленцы: едим из пакета и не пачкаем посуду
Общество

Огурцы, соль и горчица — через полчаса «царские» зеленцы: едим из пакета и не пачкаем посуду

Холодные десерты с творогом — 5 самых вкусных рецептов без выпечки
Семья и жизнь

Холодные десерты с творогом — 5 самых вкусных рецептов без выпечки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.