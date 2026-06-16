Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 июня 2026 в 09:25

Воздушный бисквит, нежный крем и ягодный взрыв — я нашел рецепт идеального летнего торта

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Забудь про долгие часы у плиты. Самое сложное тут — дождаться, пока торт застынет в холодильнике. А все шаги настолько простые, что справится даже новичок.

Ингредиенты

Ванильный бисквит: мука пшеничная — 160 г, сахар-песок — 120 г, молоко — 80 мл, масло растительное — 60 мл, яйцо — 4 шт., разрыхлитель — 10 г, сахар ванильный — 10 г, соль — щепотка.

Крем: сыр творожный — 400 г, сливки 33% — 130 мл, клубника — 120 г, сахар-песок — 100 г, крахмал кукурузный — 10 г.

Ягодная начинка: клубника — 500 г, сахар-песок — 80 г, вода — 60 мл, желатин — 10 г.

Крем для выравнивания: сыр творожный — 400 г, сливки 33% — 100 мл, сахарная пудра — 100 г, сахар ванильный — 10 г.

Украшение: клубника — по вкусу, декор-гель — по вкусу.

Как готовлю

Сначала я занимаюсь ягодной начинкой: замачиваю желатин в холодной воде, а клубнику пробиваю блендером, протираю через сито и грею с сахаром почти до кипения. Растопленный желатин вливаю в ягодную массу, перемешиваю, выливаю в форму 16 см и прячу в морозилку на 4 часа. Тем временем разогреваю духовку до 170 градусов: отделяю белки от желтков, взбиваю белки с половиной сахара до пышной пены.

Теперь надо вмешать муку с разрыхлителем в яичную массу, делаю это лопаткой снизу вверх. Готовый бисквит пеку до золотистой корочки, а для крема взбиваю холодный творожный сыр, сливки и пюрированную клубнику с сахаром и крахмалом.

Собираю торт в кольце: бисквит, слой крема, замороженное конфи, сверху еще крем и отправляю в холодильник на ночь, чтобы все пропиталось.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Крем напоминает тающее мороженое, только без ледяной крошки. Рекомендую подавать с мятой и свежей клубникой сверху — это добавляет аромата и свежести.

Проверено редакцией
Читайте также
Кладу фарш на лаваш и выпекаю — через 25 минут уже подаю мясной пирог к чаю
Общество
Кладу фарш на лаваш и выпекаю — через 25 минут уже подаю мясной пирог к чаю
Смешала творог c мукой и щепоткой ванили — пеку «Ладошки»: рассыпчатое счастье к вечернему чаю
Общество
Смешала творог c мукой и щепоткой ванили — пеку «Ладошки»: рассыпчатое счастье к вечернему чаю
Копченая курочка, сыр и кукуруза — салат «Минутка»: гости уверены, что рецепт из ресторана
Общество
Копченая курочка, сыр и кукуруза — салат «Минутка»: гости уверены, что рецепт из ресторана
Популярный оператор каршеринга захотел подключиться к обсуждению биометрии
Общество
Популярный оператор каршеринга захотел подключиться к обсуждению биометрии
Мошенники начали разоблачать сами себя для новой аферы
Общество
Мошенники начали разоблачать сами себя для новой аферы
Общество
рецепты
десерты
торты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российские ученые создают лекарство для лечения гепатита В
Почему не работает Telegram сегодня, 16 июня: замедление, когда заблокируют
«Искандеры», БПЛА и сотни авиабомб подожгли Украину: удары 16 июня, цели
Выставка дизайнерских игрушек Super Toys открылась в Москве
«Даже с VPN»: в России перестал работать заблокированный мессенджер
Верховный суд указал на особенности хищения с имуществом
«Не нужно стесняться»: врач объяснил, почему хочется в туалет после кофе
Нарколог ответил, можно ли отличить этанол от метанола
Стало известно о полной блокировке Telegram
Суд вынес приговор подростку за убийство бабушки
Лондон расширил список санкций против России
Появились подробности в деле об убийстве найденной на чердаке дома девочки
Жительница Новосибирска рассказала о побеге брата из «рабочего дома»
Рок-группа «Калинов мост» вновь выступит на фестивале «Традиция»
В Сети появились кадры с задержанием работавшего на Киев россиянина
Европа нарастила импорт обогащенного урана из России
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 16 июня: где сбои в России
Премия «История будущего» представила номинацию «Сценарная заявка»
Индонезия содрогнулась от мощного землетрясения
«Поступают нечестно»: игрок сборной Ирана пожаловался на условия на ЧМ
Дальше
Самое популярное
В окрестностях Ялты обнаружили останки мужчины, пропавшего пять лет назад
Общество

В окрестностях Ялты обнаружили останки мужчины, пропавшего пять лет назад

Огурцы, соль и горчица — через полчаса «царские» зеленцы: едим из пакета и не пачкаем посуду
Общество

Огурцы, соль и горчица — через полчаса «царские» зеленцы: едим из пакета и не пачкаем посуду

Обстановка в Крыму 13 июня: что с поездами, какие отменены, как доехать
Регионы

Обстановка в Крыму 13 июня: что с поездами, какие отменены, как доехать

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.