Воздушный бисквит, нежный крем и ягодный взрыв — я нашел рецепт идеального летнего торта

Забудь про долгие часы у плиты. Самое сложное тут — дождаться, пока торт застынет в холодильнике. А все шаги настолько простые, что справится даже новичок.

Ингредиенты

Ванильный бисквит: мука пшеничная — 160 г, сахар-песок — 120 г, молоко — 80 мл, масло растительное — 60 мл, яйцо — 4 шт., разрыхлитель — 10 г, сахар ванильный — 10 г, соль — щепотка.

Крем: сыр творожный — 400 г, сливки 33% — 130 мл, клубника — 120 г, сахар-песок — 100 г, крахмал кукурузный — 10 г.

Ягодная начинка: клубника — 500 г, сахар-песок — 80 г, вода — 60 мл, желатин — 10 г.

Крем для выравнивания: сыр творожный — 400 г, сливки 33% — 100 мл, сахарная пудра — 100 г, сахар ванильный — 10 г.

Украшение: клубника — по вкусу, декор-гель — по вкусу.

Как готовлю

Сначала я занимаюсь ягодной начинкой: замачиваю желатин в холодной воде, а клубнику пробиваю блендером, протираю через сито и грею с сахаром почти до кипения. Растопленный желатин вливаю в ягодную массу, перемешиваю, выливаю в форму 16 см и прячу в морозилку на 4 часа. Тем временем разогреваю духовку до 170 градусов: отделяю белки от желтков, взбиваю белки с половиной сахара до пышной пены.

Теперь надо вмешать муку с разрыхлителем в яичную массу, делаю это лопаткой снизу вверх. Готовый бисквит пеку до золотистой корочки, а для крема взбиваю холодный творожный сыр, сливки и пюрированную клубнику с сахаром и крахмалом.

Собираю торт в кольце: бисквит, слой крема, замороженное конфи, сверху еще крем и отправляю в холодильник на ночь, чтобы все пропиталось.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Крем напоминает тающее мороженое, только без ледяной крошки. Рекомендую подавать с мятой и свежей клубникой сверху — это добавляет аромата и свежести.