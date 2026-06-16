Этот рулет без муки я пеку, когда хочу шоколада по-настоящему

Этот рулет без муки я пеку, когда хочу шоколада по-настоящему

Шоколадный бисквит без муки — это звучит сложно, но работает безотказно. Какао держит форму, а кофе усиливает вкус так, что сливки только подчеркивают глубину.

Ингредиенты

Шоколад (от 60%) — 180 г, вода или крепкий кофе — 3 ст. л., яйца — 6 шт., сахар — 2/3 чашки, соль — 0,25 ч. л., какао — 2 ст. л., жирные сливки (от 33%) — 1 стакан, сахарная пудра — 2-3 ст. л., экстракт ванили — 0,5 ч. л.

Как готовлю

Сначала растапливаю нарезанный шоколад с кофе на самом слабом огне. Снимаю, мешаю до гладкости, даю чуть остыть. Тем временем взбиваю желтки с сахаром в пышную массу, вливаю шоколад, снова взбиваю.

Самое сложное — это свернуть горячий корж с полотенцем: выпекаю 15 минут, пока он не схватился, и сразу, не давая остыть, скручиваю рулет вместе с тканью. Когда бисквит остывает в таком положении, он запоминает форму и не ломается. Остывший корж разворачиваю, убираю ткань, смазываю взбитыми с пудрой и ванилью сливками, снова закручиваю. Нарезаю толстыми ломтями — спираль идеальная.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

С первого раза боялся сворачивать горячий корж — думал, развалится. Но бисквит оказался настолько эластичным и нежным, что спираль получилась идеальной, без единой трещины. Шоколад с кофе дали глубину, а сливки — воздушность. Совет: не жалейте какао, оно тут главный герой.