Почерневшие бананы не выкидываю — делаю американский банановый хлеб: вкусный кекс из простых продуктов

Стоит бананам покрыться темными пятнышками, как многие уже собираются отправить их в мусорное ведро. А я, наоборот, радуюсь — именно такие бананы лучше всего подходят для знаменитого американского бананового хлеба.

Они становятся очень сладкими, ароматными и делают выпечку невероятно нежной без лишних добавок.

Для приготовления вам понадобится: спелые бананы — 3 шт., яйца — 2 шт., сливочное масло — 100 г, сахар — 80–100 г, ванильный сахар — 10 г, пшеничная мука — 250 г, разрыхлитель — 1 ч. л., сода — 1/2 ч. л., соль — щепотка, грецкие орехи — 70 г (по желанию).

Бананы очистите и хорошо разомните вилкой до состояния пюре. Мягкое сливочное масло взбейте с сахаром и ванильным сахаром, затем по одному добавьте яйца. Вмешайте банановое пюре. Отдельно соедините муку, разрыхлитель, соду и соль, после чего постепенно добавьте сухие ингредиенты к жидкой массе.

Если любите ореховую выпечку, всыпьте рубленые грецкие орехи и аккуратно перемешайте. Переложите тесто в форму для кекса, застеленную пергаментом или смазанную маслом. Выпекайте при 175–180 градусах около 50–60 минут до сухой деревянной шпажки. Готовый банановый хлеб немного остудите в форме, затем переложите на решетку. Перед подачей нарежьте ломтиками — он одинаково вкусен как теплым, так и полностью остывшим.

Личный опыт

Автор Ольга Шмырева всегда использует именно очень спелые бананы с потемневшей кожурой. Чем они слаще и мягче, тем ароматнее получается банановый хлеб. На следующий день кекс становится еще нежнее, а вкус раскрывается еще ярче.