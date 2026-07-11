Мешаю банку ананасов со сгущенкой: такое мороженое не купить в магазине — вкус просто космический

Мешаю банку ананасов со сгущенкой: такое мороженое не купить в магазине — вкус просто космический

Когда на улице жарко, совсем не хочется включать плиту или возиться со сложными десертами. В такие дни выручает домашнее мороженое из ананасов, которое готовится буквально за несколько минут. Оно получается невероятно нежным, сливочным и с ярким тропическим вкусом, а кусочки шоколада делают его еще интереснее.

После первого раза магазинное мороженое покупать уже не хочется.

Для приготовления вам понадобится: консервированные ананасы — 1 банка (без сиропа, около 560 г), сгущенное молоко — 250–300 г, сливки 33% — 500 мл, темный или молочный шоколад — 80–100 г.

С ананасов полностью слейте сироп и переложите их в чашу блендера. Добавьте сгущенное молоко и взбейте до полностью однородной массы. Отдельно хорошо взбейте холодные сливки до мягких устойчивых пиков. Шоколад мелко порубите ножом.

Аккуратно соедините ананасовое пюре со взбитыми сливками, перемешивая лопаткой снизу вверх, чтобы масса осталась воздушной. Добавьте шоколадную крошку и еще раз осторожно перемешайте. Переложите смесь в контейнер с крышкой и уберите в морозильную камеру минимум на 6–8 часов. Перед подачей дайте мороженому постоять при комнатной температуре 5–10 минут, тогда оно будет легко набираться ложкой.

Личный опыт

Автор Ольга Шмырева советует сохранить сироп от ананасов — из него получается отличный лимонад или пропитка для бисквита. А если использовать темный шоколад, десерт приобретает легкую благородную горчинку, которая идеально сочетается со сладостью ананасов и сгущенного молока.