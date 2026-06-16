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16 июня 2026 в 19:38

США уличили в подлой тактике для вывоза нефти из Персидского залива

Reuters: США используют тактику контрабанды для тайного вывоза нефти мимо Ирана

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Вооруженные силы США контролируют секретные операции по перекачке нефти с судна на судно в Персидском заливе для обеспечения бесперебойного экспорта энергоносителей, сообщает Reuters со ссылкой на собственное расследование. Для сопровождения танкеров американские военные задействуют беспилотники, водные дроны и вертолеты, используя метод, который, как утверждается, долгое время применялся Ираном для обхода санкций.

Перекачка осуществляется в двух местах: у побережья Фуджейры (ОАЭ) и у порта Сохар (Оман), операция стартовала в мае. По спутниковым данным, в ней задействовано не менее 92 судов, а 11 июня на двух участках одновременно работали 17 пар танкеров.

Источники Reuters сообщили, что в операции участвовал вертолет Apache, сбитый Ираном 9 июня, что спровоцировало ответные удары США. В Пентагоне опровергли участие своих сил в перекачке, отметив, что экипаж вертолета был спасен.

Операция проходит у границ, установленных иранским органом по управлению Ормузским проливом. Суда, не подчиняющиеся Ирану, рискуют быть обстреляны. На минувших выходных неизвестный снаряд поразил танкер у берегов Омана, экипаж не пострадал.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что судоходство через Ормузский пролив возобновится только после подписания меморандума о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном. По словам американского лидера, данный пункт входит в число ключевых положений готовящегося соглашения. Он добавил, что корабли-тральщики США уже дислоцируются в районе пролива.

США
нефть
Иран
Персидский залив
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