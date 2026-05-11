Король азербайджанского стола: шах-плов с курицей и сухофруктами. Эффектная подача и минимум хлопот

Обычный плов — это классика. Но шах-плов — это уже искусство. Блюдо подают целиком, как пирог, и разрезают при гостях — зрелище, от которого захватывает дух.

Что понадобится

300 г риса, 500 г куриного филе, 2-3 тонких лаваша, 2 луковицы, 2 моркови, 80 г кураги, 50 г изюма, 4 зубчика чеснока, 80 г сливочного масла, 50 мл растительного масла, 1 ч. л. куркумы, 1 ч. л. зиры, 1 ч. л. барбариса, соль по вкусу, 800 мл воды.

Как я готовлю

Рис промываю, засыпаю в кастрюлю, добавляю чеснок, куркуму, зиру, барбарис, соль. Заливаю водой, довожу до кипения, убавляю огонь, варю под крышкой до полуготовности (20–25 минут). Чеснок удаляю. Курагу и изюм замачиваю в горячей воде на 10 минут, затем нарезаю курагу.

Курицу режу кусочками, лук — кубиками, морковь — соломкой. В казане разогреваю растительное масло, обжариваю лук 2-3 минуты, добавляю курицу, жарю 5 минут, затем морковь и сухофрукты, готовлю еще 5 минут.

Духовку разогреваю до 180 °C. Лаваш режу полосами, сливочное масло растапливаю. Форму смазываю маслом, выстилаю лавашом крест-накрест, края свисают. Смазываю лаваш маслом.

Смешиваю рис с куриной обжаркой и половиной масла, выкладываю на лаваш. Накрываю свисающими краями, смазываю сверху маслом. Запекаю 30–40 минут. Переворачиваю на блюдо, подаю целиком.