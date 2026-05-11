День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 мая 2026 в 12:02

Король азербайджанского стола: шах-плов с курицей и сухофруктами. Эффектная подача и минимум хлопот

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Обычный плов — это классика. Но шах-плов — это уже искусство. Блюдо подают целиком, как пирог, и разрезают при гостях — зрелище, от которого захватывает дух.

Что понадобится

300 г риса, 500 г куриного филе, 2-3 тонких лаваша, 2 луковицы, 2 моркови, 80 г кураги, 50 г изюма, 4 зубчика чеснока, 80 г сливочного масла, 50 мл растительного масла, 1 ч. л. куркумы, 1 ч. л. зиры, 1 ч. л. барбариса, соль по вкусу, 800 мл воды.

Как я готовлю

Рис промываю, засыпаю в кастрюлю, добавляю чеснок, куркуму, зиру, барбарис, соль. Заливаю водой, довожу до кипения, убавляю огонь, варю под крышкой до полуготовности (20–25 минут). Чеснок удаляю. Курагу и изюм замачиваю в горячей воде на 10 минут, затем нарезаю курагу.

Курицу режу кусочками, лук — кубиками, морковь — соломкой. В казане разогреваю растительное масло, обжариваю лук 2-3 минуты, добавляю курицу, жарю 5 минут, затем морковь и сухофрукты, готовлю еще 5 минут.

Духовку разогреваю до 180 °C. Лаваш режу полосами, сливочное масло растапливаю. Форму смазываю маслом, выстилаю лавашом крест-накрест, края свисают. Смазываю лаваш маслом.

Смешиваю рис с куриной обжаркой и половиной масла, выкладываю на лаваш. Накрываю свисающими краями, смазываю сверху маслом. Запекаю 30–40 минут. Переворачиваю на блюдо, подаю целиком.

Проверено редакцией
Читайте также
Почему не работает Telegram сегодня, 11 мая: замедление, когда заблокируют
Общество
Почему не работает Telegram сегодня, 11 мая: замедление, когда заблокируют
«Радио Судного дня» передало послание после слов Трампа о планах на Кубу
Общество
«Радио Судного дня» передало послание после слов Трампа о планах на Кубу
Фаршируем яйца вкусно: 3 варианта из разных стран, которые удивляют вкусом
Общество
Фаршируем яйца вкусно: 3 варианта из разных стран, которые удивляют вкусом
Вместо плова делаю шавлю по-узбекски: сытная, густая и без заморочек. Тоже нужны рис и мясо
Общество
Вместо плова делаю шавлю по-узбекски: сытная, густая и без заморочек. Тоже нужны рис и мясо
Этот «плов» создан для тех, у кого рис не получается рассыпчатым — нашел хитрую замену
Общество
Этот «плов» создан для тех, у кого рис не получается рассыпчатым — нашел хитрую замену
Общество
рецепты
еда
плов
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Политолог ответил, что повлияет на возобновление переговоров по Украине
Медведчук предостерег Германию и ЕС от милитаризации
Школьница отдала мошенника украшений на 3 млн рублей «для проверки»
Два человека пострадали при атаке дрона в Запорожской области
«Пора вызывать санитаров»: Захарова о санкциях в отношении психбольницы
ЕК оценила риск распространения хантавируса в Европе
Журналист из Москвы обратился в клинику Бангкока и исчез
Патриарх Кирилл наградил главу МВД орденом Александра Невского
Калужское шоссе засыпало семечками и орехами из-за аварии
Глава Росмолодежи ответил на санкции Британии приглашением на фестиваль
В Госдуме раскрыли, когда Россия забудет о летних отключениях горячей воды
Польша поставила под вопрос дружбу с США из-за одного беглеца
В МО раскрыли, как ВС России отреагировали на нарушение ВСУ перемирия
Минобороны подсчитало, сколько раз ВСУ нарушили режим прекращения огня
Минобороны сообщило об уничтожении 85 беспилотников ВСУ
В Минобороны рассказали о действиях российских войск во время перемирия
Детский сад получил огромный штраф из-за ребенка под колесами грузовика
Акция против беженцев переросла в уличные бои в одной из стран ЕС
«Будет для них новый Вьетнам»: политолог о планах Трампа заняться Кубой
Коммунальная авария «оставила» детей российского города без школ и детсадов
Дальше
Самое популярное
Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы
Общество

Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

Баклажаны в кастрюльке: пропаренные с чесночком и зеленью — закуска без майонеза
Общество

Баклажаны в кастрюльке: пропаренные с чесночком и зеленью — закуска без майонеза

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.