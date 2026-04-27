27 апреля 2026 в 07:45

Этот «плов» создан для тех, у кого рис не получается рассыпчатым — нашел хитрую замену

Фото: D-NEWS.ru
Плов без риса? Звучит как кулинарное противоречие. Однако именно так, заменяя зерна тонкой вермишелью, когда-то спасались от неурожая в Средней Азии. Результат — сытное ароматное блюдо, где каждый ингредиент играет свою партию в идеальной гармонии.

Что понадобится

Куриное филе (или мясо на кости) — 500–600 г, лук репчатый — 2 шт., морковь — 2 шт., вермишель «паутинка» — 200 г, масло растительное — 80 мл, вода кипящая — 600 мл, соль — 1,5 ч. л., перец черный молотый — 0,5 ч. л., зира — 1 ч. л., куркума — 1 ч. л.

Как готовлю

Курицу режу кусочками. Лук — полукольцами, морковь тру на крупной терке. В казане разогреваю масло, обжариваю лук до золотистого цвета. Добавляю курицу, жарю до корочки. Выкладываю морковь, накрываю крышкой, томлю 5 минут. Добавляю специи, перемешиваю, жарю 7–10 минут.

Вермишель обжариваю на сухой сковороде до кремового цвета. В казан с мясом вливаю 300 мл кипятка, варю 10 минут. Сверху выкладываю вермишель, аккуратно вливаю еще 300 мл кипятка. Делаю проколы до дна, накрываю крышкой, томлю 15–20 минут. Даю настояться 30 минут. Перемешиваю, подаю.

Проверено редакцией
Читайте также
Озвучен список стран, в которые россияне могут попасть без визы
Подсчитано число рабочих и выходных дней у россиян в мае
Пирог со вкусом самсы из ленивого слоеного теста за 10 минут — сочный, слоистый, хрустящий
Пирог «Брусничный рассвет» — творожный чизкейк без выпечки с ягодной глазурью за 20 минут
После этого рецепта семья приучилась к перловке: готовлю в духовке — и всегда просят добавку
рецепты
плов
макароны
Дмитрий Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Снежное прощание с апрелем»: фото погодного «сюрприза» в Москве
«Вика» начнет защищать небо РФ от дронов без помех для гражданского сигнала
Назван самый успешный участок фронта у ВС России
В Москве объявили «оранжевый» уровень погодной опасности
В Москве из-за снегопада начались перебои в движении пригородных поездов
Синоптик раскрыл, когда в Москве закончится «снежное ненастье»
Россиян предупредили о подорожании кофе на 30-40%
Гости приема воспользовались атакой на Трампа для кражи элитного алкоголя
Названа ошибка при ремонте, которая может привести к травмам
«Не считает своими»: Пушилин о том, как Украина отвернулась от Донбасса
«Мясорубка» близ Гуляйполя, танковая зачистка: новости СВО к утру 27 апреля
Биография, личная жизнь, скандалы, слова об СВО: где сейчас Стас Михайлов
Дерево парализовало движение поездов на синей ветке метро
Вскрылись новые подробности о мотивах вашингтонского стрелка
Глава иранской дипломатии прилетел к Путину
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 27 апреля
Москву и Подмосковье завалило снегом накануне майских праздников
Озвучен список стран, в которые россияне могут попасть без визы
«Выползли наружу»: военэксперт увидел серьезные проблемы ВСУ под Харьковом
Высокопоставленный офицер ВСУ попался на взятках
Дальше
Самое популярное
«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского
Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
