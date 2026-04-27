Этот «плов» создан для тех, у кого рис не получается рассыпчатым — нашел хитрую замену

Плов без риса? Звучит как кулинарное противоречие. Однако именно так, заменяя зерна тонкой вермишелью, когда-то спасались от неурожая в Средней Азии. Результат — сытное ароматное блюдо, где каждый ингредиент играет свою партию в идеальной гармонии.

Что понадобится

Куриное филе (или мясо на кости) — 500–600 г, лук репчатый — 2 шт., морковь — 2 шт., вермишель «паутинка» — 200 г, масло растительное — 80 мл, вода кипящая — 600 мл, соль — 1,5 ч. л., перец черный молотый — 0,5 ч. л., зира — 1 ч. л., куркума — 1 ч. л.

Как готовлю

Курицу режу кусочками. Лук — полукольцами, морковь тру на крупной терке. В казане разогреваю масло, обжариваю лук до золотистого цвета. Добавляю курицу, жарю до корочки. Выкладываю морковь, накрываю крышкой, томлю 5 минут. Добавляю специи, перемешиваю, жарю 7–10 минут.

Вермишель обжариваю на сухой сковороде до кремового цвета. В казан с мясом вливаю 300 мл кипятка, варю 10 минут. Сверху выкладываю вермишель, аккуратно вливаю еще 300 мл кипятка. Делаю проколы до дна, накрываю крышкой, томлю 15–20 минут. Даю настояться 30 минут. Перемешиваю, подаю.

