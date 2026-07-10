Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
10 июля 2026 в 12:13

Украинского военного избили арматурой за просьбу выключить русскую музыку

В Затоке военного ВСУ избили арматурой за просьбу выключить русскую музыку

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

В курортном поселке Затока Одесской области неизвестные избили арматурой военнослужащего ВСУ за то, что он попросил выключить громко звучавшую русскую музыку, передает украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на одесские паблики. Инцидент произошел в кафе на одной из улиц населенного пункта.

По информации журналистов, между мужчиной и компанией отдыхающих возник конфликт после того, как военный обратился с просьбой сделать музыку тише. В ответ на это несколько человек набросились на него с металлическими прутами. Правоохранительные органы Украины пока не комментировали инцидент. Местные власти также не давали официальных заявлений по данному факту.

До этого экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник заявил, что русский язык во Львове был, есть и будет. По его словам, власть ужесточает мобилизационные меры, что неизбежно ведет к росту сопротивления среди населения.

Ранее сообщалось, что во Львовской области коровы уже более суток стоят в грузовом автомобиле без воды, надлежащего ухода и доения из-за мобилизации хозяина. Животные находятся в транспортном средстве, поскольку родственники владельца отказались самостоятельно решать проблему. По словам зоозащитников, родня не разрешила сделать это и им.

Европа
Украина
русский язык
избиения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Голикова рассказала, как выросла продолжительность жизни за 100 лет
Раскрыты подробности о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Калмыкии
В Роскачестве ответили, какие лекарства можно провозить только в багаже
В Роскачестве ответили, какие препараты можно провозить только в багаже
Новак перечислил преимущества газомоторного топлива
В Зеленом театре на ВДНХ состоится концерт «История любви»
Эвакуация в Таганроге, налет на Ильский НПЗ: как ВСУ атакуют РФ 10 июля
Власти отметили рост спроса на газомоторные авто и оценили переход на газ
В Wildberries раскрыли влияние топливного кризиса на доставки
Борщевой набор подешевел на четверть
ООН не хватило денег на гуманитарную помощь женщинам и девочкам
Серийный убийца расстрелял отца экс-партнерши и спалил его дом
Психолог объяснила причину страха путешествия в одиночку
Экс-директор ФК «Торпедо» может сесть в колонию на 2,5 года
Мужчина остался без зубов после визита в частную клинику
Военкоры сообщили о продвижении ВС России в ДНР
Краснодарский аэропорт временно ограничил прием и выпуск самолетов
Начальник ТЦК «отправил» на фронт полсотни «мертвых душ»
Соседняя с Россией страна будет делать из призывников операторов БПЛА
Медведь забрел в торговый центр на военной базе, съел персик и ушел
Дальше
Самое популярное
Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом
Общество

Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом

Турецкие гезлеме с сыром и зеленью — нежнее лаваша, вкуснее хачапури. Через 10 минут подаю к столу: вкуснее, чем в Турции
Общество

Турецкие гезлеме с сыром и зеленью — нежнее лаваша, вкуснее хачапури. Через 10 минут подаю к столу: вкуснее, чем в Турции

Хрустящие малосольные огурцы в пакете: 3 простых и быстрых способа
Семья и жизнь

Хрустящие малосольные огурцы в пакете: 3 простых и быстрых способа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.