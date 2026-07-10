В курортном поселке Затока Одесской области неизвестные избили арматурой военнослужащего ВСУ за то, что он попросил выключить громко звучавшую русскую музыку, передает украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на одесские паблики. Инцидент произошел в кафе на одной из улиц населенного пункта.

По информации журналистов, между мужчиной и компанией отдыхающих возник конфликт после того, как военный обратился с просьбой сделать музыку тише. В ответ на это несколько человек набросились на него с металлическими прутами. Правоохранительные органы Украины пока не комментировали инцидент. Местные власти также не давали официальных заявлений по данному факту.

До этого экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник заявил, что русский язык во Львове был, есть и будет. По его словам, власть ужесточает мобилизационные меры, что неизбежно ведет к росту сопротивления среди населения.

Ранее сообщалось, что во Львовской области коровы уже более суток стоят в грузовом автомобиле без воды, надлежащего ухода и доения из-за мобилизации хозяина. Животные находятся в транспортном средстве, поскольку родственники владельца отказались самостоятельно решать проблему. По словам зоозащитников, родня не разрешила сделать это и им.