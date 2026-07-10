Более 180 дронов ВСУ сбили над российским регионом за сутки

Более 180 дронов ВСУ сбили над российским регионом за сутки Ковальчук: 186 украинских БПЛА уничтожили над Брянской областью за сутки

За прошедшие сутки над территорией Брянской области было уничтожено 186 украинских беспилотников, сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук в МАКСе. Все дроны были самолетного типа.

За прошедшие сутки над территорией Брянской области <…> уничтожено 186 вражеских БПЛА самолетного типа, — написал Ковальчук.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в Азове в результате атаки беспилотного летательного аппарата произошло возгорание на двух объектах хранения нефтепродуктов. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

Ранее региональный оперативный штаб сообщил, что обломки беспилотного летательного аппарата стали причиной возгорания на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода в Северском районе Краснодарского края. В результате происшествия никто не пострадал.

Также губернатор Глеб Никитин заявил, что один мирный житель погиб и четверо пострадали при атаке ВСУ с помощью беспилотников на Нижегородскую область. Один из пострадавших госпитализирован. По словам Никитина, всего силы ПВО уничтожили 30 украинских дронов.