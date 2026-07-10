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10 июля 2026 в 11:27

Астронавтам NASA грозили тюремные сроки за разговоры о пришельцах на Луне

NASA заставило астронавтов молчать о пришельцах на Луне

Фото: NASA/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
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Астронавтов NASA, побывавших на Луне, заставили молчать об инопланетных кораблях, которых они видели, пишет Daily Mail. Внимание пользователей Сети привлекло интервью Донны Хейр, которая умерла в 2021 году. С 1967 по 1981 год она работала в закрытом аэрокосмическом подразделении Ford — Philco Ford Aerospace, выполнявшем работы для NASA.

В беседе с авторами проекта «Раскрытие информации» Хейр заявила, что была знакома с медиком NASA, который работал с астронавтами после их возвращения с Луны. По ее словам, участников миссии заставили подписать документы о неразглашении, в котором прописывались риски тюремных заключений.

Этот человек был с ними во время карантина и участвовал в опросах. По его словам, многие астронавты рассказывали, что видели, как эти корабли летели за ними. По-моему, когда они приземлились, на Луне было три других корабля, — рассказала она.

Ранее сообщалось, что США обнаружили четыре различных вида пришельцев после крушений НЛО. Доктор Хэл Путхофф рассказал, что ему удалось лично пообщаться с теми, кто участвовал в операциях по извлечению инопланетян.

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NASA
инопланетяне
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