Астронавтам NASA грозили тюремные сроки за разговоры о пришельцах на Луне NASA заставило астронавтов молчать о пришельцах на Луне

Астронавтов NASA, побывавших на Луне, заставили молчать об инопланетных кораблях, которых они видели, пишет Daily Mail. Внимание пользователей Сети привлекло интервью Донны Хейр, которая умерла в 2021 году. С 1967 по 1981 год она работала в закрытом аэрокосмическом подразделении Ford — Philco Ford Aerospace, выполнявшем работы для NASA.

В беседе с авторами проекта «Раскрытие информации» Хейр заявила, что была знакома с медиком NASA, который работал с астронавтами после их возвращения с Луны. По ее словам, участников миссии заставили подписать документы о неразглашении, в котором прописывались риски тюремных заключений.

Этот человек был с ними во время карантина и участвовал в опросах. По его словам, многие астронавты рассказывали, что видели, как эти корабли летели за ними. По-моему, когда они приземлились, на Луне было три других корабля, — рассказала она.

Ранее сообщалось, что США обнаружили четыре различных вида пришельцев после крушений НЛО. Доктор Хэл Путхофф рассказал, что ему удалось лично пообщаться с теми, кто участвовал в операциях по извлечению инопланетян.