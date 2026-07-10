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10 июля 2026 в 11:22

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 10 июля: где сбои в России

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Сегодня, 10 июля, мобильный интернет не работает в Москве, Подмосковье и других регионах России. С проблемами столкнулись абоненты популярных операторов. Что известно, в чем причины сбоев?

Где в России не работает мобильный интернет 10 июля

Регулярно на мониторинговом сайте «Сбой.рф» появляются новые жалобы на неполадки с мобильным интернетом в России. Пользователи пишут о неработоспособности онлайн-сервисов, мессенджеров, сайтов и приложений.

В пятницу, 10 июля, согласно статистике, мобильный интернет не работает в сетях операторов Т2, МТС, Yota, «Билайн» и «МегаФон». Общее число жалоб составляет около 300 на момент публикации.

Сформировалась следующая география распространения жалоб, регионы идут приблизительно в порядке убывания по численности обращений: Москва, Московская, Ленинградская, Калужская, Ярославская, Астраханская, Владимирская, Курганская, Белгородская, Нижегородская, Новосибирская, Омская, Ульяновская, Воронежская, Томская, Иркутская, Костромская, Челябинская, Волгоградская области, Санкт-Петербург, Татарстан, Башкирия, Чувашия, Дагестан, Коми, Мордовия, Удмуртия, Бурятия, Ханты-Мансийский АО, Сахалин, Ставропольский, Краснодарский, Приморский, Забайкальский, Хабаровский, Алтайский края, Кузбасс.

Почему не работает мобильный интернет 10 июля

Проблемы с интернетом в крупных городах связаны с предотвращением террористических угроз, пояснил президент РФ Владимир Путин. По его словам, «нечасто, но, к сожалению, такое происходит».

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что отключения связи происходят на фоне использования Украиной «все более изощренных методов для атак». Он добавил, что ограничения продлятся «настолько долго, насколько необходимы дополнительные меры для обеспечения безопасности граждан».

Заблаговременное информирование жителей о конкретных областях и периоде действия ограничений невозможно из соображений безопасности, указали в департаменте информационных технологий и связи ЯНАО. Ограничения снимаются, как только это позволяет оперативная обстановка, добавили там.

Что делать при отключении мобильного интернета

При отключении мобильного интернета связь не пропадает полностью — работают звонки и СМС. Кроме того, полноценно работают приложения и сайты из белого списка.

В него входят соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники», национальный мессенджер МАКС, сервисы «Яндекса», маркетплейсы «Мегамаркет», Ozon и Wildberries, Avito, «Дзен», Rutube, приложения банков, онлайн-кинотеатры, сервисы ФНС для налогоплательщиков, сервисы дистанционного непрерывного мониторинга глюкозы (НМГ), сайты Генпрокуратуры, МЧС, правительства и администрации президента России, Центробанка, операторов связи и другие.

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Егор Зверев
Е. Зверев
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