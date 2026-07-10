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10 июля 2026 в 11:30

Появились кадры эвакуации автобуса после ДТП с «Газелью» в Москве

Фото: Мобильный репортер/Агентство «Москва»
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В центре Москвы началась эвакуация автобуса, столкнувшегося с «Газелью», с места аварии, кадры публикует РЕН ТВ. Специалисты завершают работы по ликвидации последствий ДТП.

Мосгортранс намерен добиваться привлечения водителя грузового автомобиля, которого считают виновным в инциденте, к установленной законом ответственности. Кроме того, транспортная организация планирует взыскать с него средства на полное восстановление поврежденного автобуса.

Ранее сообщалось, что водитель грузовика грубо нарушил правила безопасности, резко перестроившись в полосу движения общественного транспорта. Водитель автобуса, пытаясь избежать столкновения, выехал на газон.

До этого стало известно, что число пострадавших в ДТП с автобусом и грузовиком выросло до 25. Госавтоинспекция продолжает расследование на месте происшествия. Подробности о госпитализированных и их состоянии пока не разглашаются.

Также сообщалось, что в Улан-Удэ водитель Honda Civic в состоянии алкогольного опьянения стал виновником двух ДТП в Октябрьском районе. Сначала он столкнулся с Honda Fit на улице Жердева и скрылся с места аварии. Затем водитель врезался в Toyota Passo.

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