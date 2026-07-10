Появились подробности ДТП на Нижегородской улице в Москве «Москва 24»: водитель фургона подрезал автобус на Нижегородской улице

Водитель грузового фургона «Газель» подрезал автобус на Нижегородской улице в Москве, рассказали очевидцы изданию «Москва 24». Он перестраивался из левой полосы.

Удар был очень сильным, — поделились свидетели происшествия.

Очевидцы заявили, что живут в соседнем доме и выбежали на улицу из-за звука аварии. У пассажиров были переломы рук и ног, водитель автобуса выжил, но получил серьезные травмы. По словам свидетелей, водитель фургона выглядел шокированным, так как не ожидал такого количества пострадавших.

Ранее сообщалось, что число пострадавших в аварии с участием автобуса и «Газели» на Нижегородской улице в Москве увеличилось до 25 человек. Сотрудники Госавтоинспекции продолжают работу на месте происшествия.