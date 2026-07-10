Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
10 июля 2026 в 11:22

Появились подробности ДТП на Нижегородской улице в Москве

«Москва 24»: водитель фургона подрезал автобус на Нижегородской улице

Фото: Мобильный репортер/Агентство «Москва»
Подписывайтесь на нас в MAX

Водитель грузового фургона «Газель» подрезал автобус на Нижегородской улице в Москве, рассказали очевидцы изданию «Москва 24». Он перестраивался из левой полосы.

Удар был очень сильным, — поделились свидетели происшествия.

Очевидцы заявили, что живут в соседнем доме и выбежали на улицу из-за звука аварии. У пассажиров были переломы рук и ног, водитель автобуса выжил, но получил серьезные травмы. По словам свидетелей, водитель фургона выглядел шокированным, так как не ожидал такого количества пострадавших.

Ранее сообщалось, что число пострадавших в аварии с участием автобуса и «Газели» на Нижегородской улице в Москве увеличилось до 25 человек. Сотрудники Госавтоинспекции продолжают работу на месте происшествия.

Москва
ДТП
аварии
происшествия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Поиски Усольцевых в Кутурчинском Белогорье продлили
Голикова рассказала, как выросла продолжительность жизни за 100 лет
Раскрыты подробности о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Калмыкии
В Роскачестве ответили, какие лекарства можно провозить только в багаже
В Роскачестве ответили, какие препараты можно провозить только в багаже
Новак перечислил преимущества газомоторного топлива
В Зеленом театре на ВДНХ состоится концерт «История любви»
Эвакуация в Таганроге, налет на Ильский НПЗ: как ВСУ атакуют РФ 10 июля
Власти отметили рост спроса на газомоторные авто и оценили переход на газ
В Wildberries раскрыли влияние топливного кризиса на доставки
Борщевой набор подешевел на четверть
ООН не хватило денег на гуманитарную помощь женщинам и девочкам
Серийный убийца расстрелял отца экс-партнерши и спалил его дом
Психолог объяснила причину страха путешествия в одиночку
Экс-директор ФК «Торпедо» может сесть в колонию на 2,5 года
Мужчина остался без зубов после визита в частную клинику
Военкоры сообщили о продвижении ВС России в ДНР
Краснодарский аэропорт временно ограничил прием и выпуск самолетов
Начальник ТЦК «отправил» на фронт полсотни «мертвых душ»
Соседняя с Россией страна будет делать из призывников операторов БПЛА
Дальше
Самое популярное
Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом
Общество

Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом

Турецкие гезлеме с сыром и зеленью — нежнее лаваша, вкуснее хачапури. Через 10 минут подаю к столу: вкуснее, чем в Турции
Общество

Турецкие гезлеме с сыром и зеленью — нежнее лаваша, вкуснее хачапури. Через 10 минут подаю к столу: вкуснее, чем в Турции

Хрустящие малосольные огурцы в пакете: 3 простых и быстрых способа
Семья и жизнь

Хрустящие малосольные огурцы в пакете: 3 простых и быстрых способа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.