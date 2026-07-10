Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
10 июля 2026 в 11:38

Нарколог ответил, существуют ли способы быстро протрезветь

Нарколог Литков: организму нужно время на переработку алкоголя

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Способов мгновенно протрезветь не существует, так как организму всегда требуется время на переработку алкоголя, заявил в беседе с «Газетой.Ru» психиатр-нарколог Сергей Литков. Он отметил, что для этого пришлось бы ускорить работу печени.

Главная задача — не допустить ухудшения состояния. Не нужно пытаться срочно стать трезвым любой ценой. Лучше создать условия, при которых организм сможет спокойно справиться с интоксикацией, — сказал Литков.

Нарколог подчеркнул, что крепкий кофе дает кратковременную бодрость, но не уменьшает степень опьянения, а холодный душ может стать дополнительным стрессом для организма. По его словам, при многократной рвоте, потере сознания, судорогах, проблемах с дыханием необходимо как можно быстрее вызвать скорую.

Ранее психиатр-нарколог Василий Шуров заявил, что хрупкая женщина может умереть, выпив 50 миллилитров паленого алкоголя. По его словам, крупный мужчина после такой дозы рискует ослепнуть.

Здоровье
наркологи
алкоголь
Общество
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Лихачев: любое замалчивание ударов ВСУ по ЗАЭС только поощряет эскалацию
Лихачев заявил об интенсивных ударах беспилотников по Запорожской АЭС
Удары возмездия ВС РФ по Украине 10 июля: как Россия отвечает на атаки ВСУ
Появились детали консультаций России и МАГАТЭ
Эксперт рассказал, кого Киев хотел подставить покушением на Ермолаева
Лихачев объяснил, почему Киев продолжает безрассудно атаковать ЗАЭС
Лихачев призвал МАГАТЭ дать публичную оценку ударам ВСУ по ЗАЭС
В Росатоме раскрыли число жертв обстрелов ЗАЭС и Энергодара
Россия провела консультации с МАГАТЭ по Запорожской АЭС
Ратаковски написала книгу о своих беспорядочных половых связях
На Европейскую страну обрушились «гусеницы из ада»
Поиски Усольцевых в Кутурчинском Белогорье продлили
Голикова рассказала, как выросла продолжительность жизни за 100 лет
Раскрыты подробности о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Калмыкии
Кинолог предостерег от спонтанных путешествий с собакой
В Роскачестве ответили, какие препараты можно провозить только в багаже
Новак назвал главные плюсы одного из видов топлива
В Зеленом театре на ВДНХ состоится концерт «История любви»
Эвакуация в Таганроге, налет на Ильский НПЗ: как ВСУ атакуют РФ 10 июля
Власти отметили рост спроса на газомоторные авто и оценили переход на газ
Дальше
Самое популярное
Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом
Общество

Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом

Турецкие гезлеме с сыром и зеленью — нежнее лаваша, вкуснее хачапури. Через 10 минут подаю к столу: вкуснее, чем в Турции
Общество

Турецкие гезлеме с сыром и зеленью — нежнее лаваша, вкуснее хачапури. Через 10 минут подаю к столу: вкуснее, чем в Турции

Хрустящие малосольные огурцы в пакете: 3 простых и быстрых способа
Семья и жизнь

Хрустящие малосольные огурцы в пакете: 3 простых и быстрых способа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.