Нарколог ответил, существуют ли способы быстро протрезветь Нарколог Литков: организму нужно время на переработку алкоголя

Способов мгновенно протрезветь не существует, так как организму всегда требуется время на переработку алкоголя, заявил в беседе с «Газетой.Ru» психиатр-нарколог Сергей Литков. Он отметил, что для этого пришлось бы ускорить работу печени.

Главная задача — не допустить ухудшения состояния. Не нужно пытаться срочно стать трезвым любой ценой. Лучше создать условия, при которых организм сможет спокойно справиться с интоксикацией, — сказал Литков.

Нарколог подчеркнул, что крепкий кофе дает кратковременную бодрость, но не уменьшает степень опьянения, а холодный душ может стать дополнительным стрессом для организма. По его словам, при многократной рвоте, потере сознания, судорогах, проблемах с дыханием необходимо как можно быстрее вызвать скорую.

Ранее психиатр-нарколог Василий Шуров заявил, что хрупкая женщина может умереть, выпив 50 миллилитров паленого алкоголя. По его словам, крупный мужчина после такой дозы рискует ослепнуть.