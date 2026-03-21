Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 21 марта: инфографика

В ночь на 21 марта Вооруженные силы РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 283 дрона противника. Над какими регионами были сбиты беспилотники Вооруженных сил Украины — в инфографике NEWS.ru.

В течение прошедшей ночи с 23:00 по московскому времени 20 марта текущего года до 07:00 по московскому времени 21 марта дежурными силами ПВО были перехвачены и уничтожены 283 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Брянской, Смоленской, Калужской, Белгородской, Воронежской, Ростовской, Волгоградской, Тульской, Рязанской, Курской, Саратовской, Самарской областей, Республик Крым, Татарстан и Московского региона, — уточнили в ведомстве.