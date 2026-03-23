ОАЭ продлили частичное закрытие воздушного пространства на неделю, сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских службах. Для полетов в местные аэропорты были выбраны шесть маршрутов до пунктов пересечения границы с воздушным пространством Саудовской Аравии и Омана.

Воздушное пространство ОАЭ останется частично закрытым до 12:00 UTC (15:00 мск. — NEWS.ru) понедельника, 30 марта, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что власти Ирана продлили запрет на полеты в воздушном пространстве страны до 29 марта включительно. Исключения могут сделать для государственной, военной и санитарной авиации, а также для вывозных рейсов. Прежде ограничения действовали до утра 22 марта.

До этого глава Министерства транспорта России Андрей Никитин заявил, что регулярные рейсы на Ближний Восток возобновятся, когда там будет полностью безопасно. Он отметил, что Москва поддерживает активные контакты с авиавластями стран региона.

19 марта в аэропорту Шереметьево совершил посадку первый после длительного перерыва регулярный рейс из столицы Катара — Дохи. Полет совершил борт авиакомпании Qatar Airways, он успешно и без происшествий прибыл в Москву.