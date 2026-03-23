23 марта 2026 в 11:53

ОАЭ продлили частичное закрытие воздушного пространства на неделю

ОАЭ продлили частичное закрытие воздушного пространства на неделю

ОАЭ продлили частичное закрытие воздушного пространства на неделю, сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских службах. Для полетов в местные аэропорты были выбраны шесть маршрутов до пунктов пересечения границы с воздушным пространством Саудовской Аравии и Омана.

Воздушное пространство ОАЭ останется частично закрытым до 12:00 UTC (15:00 мск. — NEWS.ru) понедельника, 30 марта, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что власти Ирана продлили запрет на полеты в воздушном пространстве страны до 29 марта включительно. Исключения могут сделать для государственной, военной и санитарной авиации, а также для вывозных рейсов. Прежде ограничения действовали до утра 22 марта.

До этого глава Министерства транспорта России Андрей Никитин заявил, что регулярные рейсы на Ближний Восток возобновятся, когда там будет полностью безопасно. Он отметил, что Москва поддерживает активные контакты с авиавластями стран региона.

19 марта в аэропорту Шереметьево совершил посадку первый после длительного перерыва регулярный рейс из столицы Катара — Дохи. Полет совершил борт авиакомпании Qatar Airways, он успешно и без происшествий прибыл в Москву.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Моди назвал неприемлемый шаг в войне на Ближнем Востоке
Турэксперт рассказала о моде на тихий туризм
Ассоциация лыжных видов спорта сменила председателя
Школьник чуть не лишился челюсти, заступившись за девочку перед подростками
Дождавшуюся любимого из колонии обнаружили с проломленным черепом
Моди напомнил миру о пандемии на фоне ближневосточной войны
Песков объяснил, как Россия держит руку на пульсе иранской АЭС в Бушере
Врач опроверг мифы об укусах клещей
Апрельское тепло может стать майским: прогноз погоды в Москве на неделю
Песков раскрыл, что представляет опасность в ситуации вокруг АЭС в Бушере
Магнитные бури сегодня, 23 марта: что будет завтра, тромбозы, аритмия
«Лживые сообщения»: Песков опроверг данные Politico о сделке с США по Ирану
«Это единственное»: Песков о ситуации вокруг танкера Deyna
Песков рассказал, когда Ким Чен Ын может посетить Россию
Россиянам объяснили, как просто и эффективно защититься от подслушивания
Песков объяснил, когда война с Ираном должна была перейти к урегулированию
В Подмосковье поймали 18-летнего курьера мошенников
Названо условие, при котором Овечкин побьет еще один рекорд Гретцки
«Более кровавая персона»: военэксперт высказался о преемнике Зеленского
Иран пригрозил США игрой в «Морской бой» в Персидском заливе при нападении
Дальше
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Telegram перестал работать в ряде российских регионов
Россия

Telegram перестал работать в ряде российских регионов

Как правильно мерить давление: 5 правил точного измерения
Семья и жизнь

Как правильно мерить давление: 5 правил точного измерения

