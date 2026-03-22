Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
22 марта 2026 в 10:50

Иран принял новое решение о полетах над территорией страны

Запрет на полеты в воздушном пространстве Ирана продлили до 29 марта

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Власти Ирана продлили запрет на полеты в воздушном пространстве страны до 29 марта включительно, заявил ТАСС источник в авиадиспетчерских кругах Ближнего Востока. По его словам, исключения могут сделать для государственной, военной и санитарной авиации, а также для вывозных рейсов.

Воздушное пространство Ирана будет закрыто ориентировочно до 08:30 по всемирному времени (11:30 мск. — NEWS.ru) воскресенья, 29 марта, — уточнил собеседник агентства.

Прежде ограничения действовали до утра 22 марта, однако теперь запрет продлен как минимум на неделю, добавил информатор. Воздушное пространство Ирана было закрыто 28 февраля после того, как США и Израиль начали военную операцию.

Ранее представитель Ирана при Международной морской организации Али Мусави заявил, что Тегеран разрешил проход кораблей через Ормузский пролив, но при условии координации с местными властями. Также он добавил, что для «вражеских» судов ограничения по-прежнему действуют.

До этого стало известно, что армия Ирана пригрозила ударами по энергетической инфраструктуре США на Ближнем Востоке. Военные уточнили, что такое решение будет принято в случае атаки на иранские топливные объекты.

Иран
самолеты
рейсы
ограничения
Ближний Восток
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Водитель чудом выжил после атаки украинского FPV-дрона на его машину
Аномальная жара +20 или снегопад? Погода в Москве в воскресенье, 22 марта
Нарколог раскрыл, как распознать развитие алкоголизма
Киев погрузился во тьму: удары по Украине 22 марта, позиции ВСУ смоет?
Маск анонсировал грандиозный проект, который спасет его компании от краха
Россияне несут цветы к мемориалу в память о жертвах «Крокуса»
Раскрыта личность мертвеца, которого вытащили из канала в Петербурге
«Таких не существует»: биолог опроверг популярный миф о российских реках
Член СПЧ предположила, где будут отбывать наказание террористы «Крокуса»
Стало известно, жители каких регионов меньше всего покупают водку
Туристов предостерегли от поездок в одну страну на майские праздники
Посольство США трогательно поддержало семьи жертв теракта в «Крокусе»
Коростелев призвал Большунова к ответу за слова про Олимпиаду
Женщина рухнула с моста прямо на проезжую часть в центре Москвы
«Русским должны отдавать?»: экс-чемпион UFC взбесился из-за победы Евлоева
Камчатка начала уходить под воду после рекордных снегопадов
Роскосмос раскрыл время запуска «Союза-2.1а» с кораблем «Прогресс МС-33»
«Под дулами автоматов»: депутат о мобилизации в ВСУ с участием наемников
Автомобилист увел «добычу» из под носа военкомов и попал на видео
Уехавшая из России телеведущая придумала, как заработать на родине
Дальше
Самое популярное
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Telegram перестал работать в ряде российских регионов
Россия

Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать
Общество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.