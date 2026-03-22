Иран принял новое решение о полетах над территорией страны Запрет на полеты в воздушном пространстве Ирана продлили до 29 марта

Власти Ирана продлили запрет на полеты в воздушном пространстве страны до 29 марта включительно, заявил ТАСС источник в авиадиспетчерских кругах Ближнего Востока. По его словам, исключения могут сделать для государственной, военной и санитарной авиации, а также для вывозных рейсов.

Воздушное пространство Ирана будет закрыто ориентировочно до 08:30 по всемирному времени (11:30 мск. — NEWS.ru) воскресенья, 29 марта, — уточнил собеседник агентства.

Прежде ограничения действовали до утра 22 марта, однако теперь запрет продлен как минимум на неделю, добавил информатор. Воздушное пространство Ирана было закрыто 28 февраля после того, как США и Израиль начали военную операцию.

Ранее представитель Ирана при Международной морской организации Али Мусави заявил, что Тегеран разрешил проход кораблей через Ормузский пролив, но при условии координации с местными властями. Также он добавил, что для «вражеских» судов ограничения по-прежнему действуют.

До этого стало известно, что армия Ирана пригрозила ударами по энергетической инфраструктуре США на Ближнем Востоке. Военные уточнили, что такое решение будет принято в случае атаки на иранские топливные объекты.